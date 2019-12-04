Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı: "Engelleri birlikte aşıyoruz"
Son Dakika Yaşam Vali Yazıcı: 'Engelleri birlikte aşıyoruz' - Son Dakika

Vali Yazıcı: "Engelleri birlikte aşıyoruz"

6 saat önce

Zihin Engelli Çocukları Koruma Derneği temsilcileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Yazıcı:

Zihin Engelli Çocukları Koruma Derneği temsilcileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.


Derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Gül İmrek, Balıkesir Valiliğinin engelli vatandaşlara karşı olan duyarlılığını her zaman gösterdiğini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yazıcı, geçmişe bakarak engelli vatandaşların hakları konusunda çok büyük mesafeler alındığını kaydetti. Engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Vali Yazıcı, "Yapılan kanuni düzenlemelerle engelli vatandaşlarımızın artık hayatın her alanında rol aldıklarını memnuniyetle görüyoruz" dedi.


Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Gül İmrek'ten engellilerin yaşadıkları sıkıntıları ve beklentilerini dinleyen Vali Yazıcı, "Engellilerimizin toplumla intikabı için son dönemde önemli çalışmalar yapıldı, bundan sonra da artarak devam edecektir. Devletin sağlamış olduğu imkanların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın bu noktada gelmiş olduğu olgunluğun, seviyenin çok ciddi katkısı var. Ben bütün kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza bu noktada canı gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Vali Yazıcı daha sonra kendisini ziyarete gelen engelli vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BALIKESİR

Dünya Engelliler Günü, Ersin Yazıcı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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