3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03.12.2020 13:28
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana uluslararası bir gün olarak kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün Türkiye'de bu yıl ki temasının "Erişilebilirlik Yılı" olarak belirlendiğini kaydetti.

3 Aralık'ın bir kutlama günü değil farkındalığı artırma günü olduğuna vurgu yapan Yazıcı, 3 Aralık'a bu bilinçle bakarak gönüllerdeki engellerin kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Engelli bireylerin, spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla herkese örnek olduklarının altını çizen Yazıcı, devletin ve toplumun da engelli insanların kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmakla görevli olduğunu ifade etti.

Antalya'da da bu misyonla tüm kurumların gereken hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulunan Yazıcı, mesajında şunları kaydetti:

"Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonumuz tarafından Erişilebilirlik Seferberliği kapsamında kamu kurumlarımızın ve engellilerimizin kullanımında olan kuruluşların denetimlerini sürdürüyoruz. Kriterleri taşıyanlara erişilebilirlik belgelerini takdim ediyoruz. Eksikleri olan kurum ve kuruluşlarımızdan ise tadilat ve iyileştirme çalışmaları yapmalarını istiyoruz. "Erişilebilir ve Engelsiz Antalya" yolunda olumlu mesafeler kat ediyoruz. Engelli kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla el ele vererek daha büyük ve güçlü adımlar atacağımıza da yürekten inanıyoruz."

Bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını vurgulayan Yazıcı, engelli vatandaşlara, ailelerine mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarı dolu güzel günler diledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika


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