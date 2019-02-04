Vali Yazıcı, Gazdan Etkilenen Sayısını 54 Olarak Açıkladı
1 saat önce
Vali Yazıcı, gazdan etkilenen sayısını 54 olarak açıkladıBALIKESİR - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, adliye binasındaki zehirlenme olayına ilişkin bir televizyon kanalına yaptığı telefon bağlantısında, gazdan etkilenen sayısının 54 olduğunu açıkladı.
Vali Yazıcı, gazdan etkilenen sayısını 54 olarak açıkladı
BALIKESİR - Balıkesir
Valisi Ersin Yazıcı
, adliye binasındaki zehirlenme olayına ilişkin bir televizyon kanalına yaptığı telefon bağlantısında, gazdan etkilenen sayısının 54 olduğunu açıkladı.
Balıkesir Adliyesi'nde yaşanan zehirlenme olayına ilişkin konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, gazdan etkilenme sayısının 54'e yükseldiğini söyledi. Vali Yazıcı, karbondioksit zehirlenmesine yangın söndürme tüplerinin neden olduğunu kaydetti. Adliye binasının boşaltıldığını kaydeden Vali Yazıcı, çalışmaların ise sürdüğünü belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:31 Kaynak: İHA
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