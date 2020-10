Vali Yazıcı: "Halka hizmette hızlı ve çözüm odaklı davranmalıyız. " - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akseki Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Volkan Hülür'den ilçe hakkında bilgi aldı. Vali Yazıcı, daha sonra Akseki İlçesi Belediye Kültür Salonu'nda Kaymakam Hülür ve kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıda Akseki'nin eğitim alt yapısı, sosyo – kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirler hakkında brifing alan Vali Yazıcı : " Vatandaşlarımızla iletişimimizde saygı ve hoşgörülü olmalıyız. Nasıl hizmet görmek istiyorsak aynı hassasiyet ve titizlikle hizmet sunmalıyız. Devletin memuru olarak, devletin itibarını sarsacak her türlü tavır ve davranıştan itina ile kaçınmalıyız. "dedi.

İlçede yapılan çalışmalar, projeler, ilçe sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Vali Yazıcı, "Ülkemizin güzide şehri, Turizmin başkenti Antalya'da göreve başlayalı üç ay oldu. Bizler bu makamlarda Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyoruz. Bu bilinçle görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken "Halkımız her şeyin en iyisine layıktır" misyonuyla hareket etmelisiniz. Bu büyük millete hizmet etmek onur ve şereftir. Halka hizmette hızlı ve çözüm odaklı davranmalıyız. Vatandaşlarımızla iletişimimizde saygı ve hoşgörülü olmalıyız. Nasıl hizmet görmek istiyorsak aynı hassasiyet ve titizlikle hizmet sunmalıyız. Devletin memuru olarak, devletin itibarını sarsacak her türlü tavır ve davranıştan itina ile kaçınmalıyız. "dedi.

Vali Yazıcı disiplinin olmadığı yerde başarının da olamayacağını belirterek; " Hizmet verdiğiniz kurumlarda oluşturacağınız disiplin halkımıza vereceğiniz hizmetlere, başarı, olarak yansıyacaktır. Verdiğiniz hizmetlerle ilgili memnuniyet anketleri düzenlemelisiniz. Hizmette en kaliteliye, en hızlıya ve en iyiye ulaşmak için kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Verdiğiniz hizmetleri ölçerek daha kaliteli işler ortaya koymalısınız." ifadelerinde bulundu.

Güvenlik konusuna da değinen Vali Yazıcı; "Halkımızın ve şehrimizi ziyarete gelen turistlerin en temel ihtiyaçlarından olan güvenlik, oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Halkımızın ve misafirlerimizin güvenliği birinci önceliğimizdir. Turizm açısından değerlendirdiğimizde Antalya'nın herhangi bir yerinde yaşanacak güvenlik sorunu ülkemiz adına dünyanın dört bir yanında yankı bulacak ve oluşturulan güzel imajımıza gölge düşürecektir. Bu yüzden güvenlik birimlerimizin teyakkuzda olması çok büyük bir titizlik ve gayretle çalışmalarını sürdürmesi çok önemli. Güvenlik güçlerimizin, turizm kentinde görev yapmanın bilinci ve disiplinine sahip olduğunu görüyoruz. Bu oldukça sevindirici. "dedi.

Pandemi dönemi

Pandemi süreciyle ilgili olarak önümüzdeki sürecin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı " Pandemiyle mücadelede hep birlikte başarıya ulaşabiliriz. Tüm kurum yöneticileri ve çalışanları olarak örnek teşkil edecek duyarlılıkla Maske – Mesafe – Temizlik kurallarını eksiksiz yerine getirmelisiniz." diye konuştu.

Tarihi ve Kültürel Değerleriyle Akseki Konakları

Vali Ersin Yazıcı turizme kazandırılması amacıyla, 1900'de yapılan ve günümüze kadar ayakta kalmayı başaran tarihi Zilalci Konağı'nın Antalya Valiliği tarafından sürdürülen, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yine restorasyon çalışması Antalya Valiliği tarafından yürütülecek olan Osman Yüksel Serdengeçti Konağı'nda yapılacak olan çalışmaları da inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Yazıcı; "Tarihi ve kültürel değerleriyle bu güzel konakların turizme kazandırılması için devam eden ve başlayacak olan restorasyon çalışmalarının bir an evvel bitirilmesi için çalışacağız." dedi.

Antalya'da her yol turizme çıkıyor

Vali Ersin Yazıcı, Akseki ziyaretleri kapsamında Cevizli mahallesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Antalya'nın sahil bölgelerinde Deniz Turizmi gelişmişken, Antalya'mızın iç bölgelerinde de tarihi ve kültürel turizmi geliştirebileceğimizi vurgulayan Vali Yazıcı; "Bölge, Sırtını Toroslara dayamış, Gidengelmez dağlarının eteğindeki doğal güzelliklere sahip bir yer. Kardelen çiçeğinin anayurdu olan, Akseki'mizin; doğal güzelliklerinin, yanı sıra 150 yıllık tarihi düğmeli evleriyle ve tarihi-kültürel konaklarıyla turistleri cezbeden yapısı kesinlikle çok önemli değerlerdir." dedi.

Bölgenin geçiş yolu üzerinde olmasının çok büyük bir avantaj olduğunu belirten Vali Yazıcı; "Son zamanlarda turizmde, doğal, tarihi ve kültürel yapılar çok fazla ilgi görmeye başladı. Bu konularda oldukça zengin olan bölgemizin kalkınmasında ve gelişmesinde hep birlikte hareket etmeliyiz. Antalya'da her yol turizme çıkıyor. Sahip olduğumuz zenginlikleri değerlendirmeliyiz. Valilik olarak birçoğuna destek olmaya çalışıyoruz. Bölgedeki tarihi-kültürel değerlerimizi birlikte ayağa kaldıracağız." dedi.

Antalya'mızın Gazipaşa'dan Kaş'a kadar çok büyük bir şehir olduğunu belirten Vali Yazıcı; " Şehrimizin her yeri, her köşe bucağı bizim için oldukça kıymetli. Kaş ilçemiz bizim için ne kadar önemliyse Akseki ilçemizde o kadar önemli. Şehrimizin her yerinin apayrı güzellikleri ve değerleri bulunmakta. Hizmette çok daha iyiye çok daha güzele ulaşmak için çok çalışacağız." diye konuştu.

Şehit Ailesine Vefa

1998 yılında Tekirdağ'da görev yaparken şehit olan Piyade Er Kerim Güleryüz'ün Akseki'nin Cevizli mahallesinde bulunan ailesini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı; Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Devlet olarak her şartta ve durumda ailenin yanlarında olacaklarını belirten Yazıcı; Hep birlikte edilen dualardan sonra şehit ailesi ve yakınlarıyla sohbet etti. - ANTALYA