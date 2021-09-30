Vali Yazıcı, Korkuteli'nin ünlü karyağdı armudunun hasadına katıldı - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, coğrafi işaret alanınan, tadı ve kokusuyla ön plana çıkan Korkuteli'nin karyağdı armudunun hasadıyla ilgili düzenlenen törene katıldı.

Bayat Mahallesi'nde üretici Ali Kartop'un bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Yazıcı hasadını gerçekleştirdiği karyağdı armudu ile ilgili bilgi aldı.

Karyağdı armudunun bölge çiftçisi için büyük öneme sahip bir tarım ürünü olduğunu belirten Yazıcı, "Coğrafi işaretinin alınması hem ilçenin tanıtımı hem de ürünün ticari değeri açısından önem arz ediyor. Çiftçilerimizden aldığımız bilgilere göre özellikle tadı ve kokusuyla ön plana çıkan karyağdı armudunun inşallah bilinirliğini daha da artırıp bu konuda markalaşacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, konuşmasının ardından sohbet ettiği üreticilere bereketli satışlar diledi.