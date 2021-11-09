Vali Yazıcı Kaş'ta öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kaş ilçesinde Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi, kitap okudu.

Vali Yazıcı, ilçe yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde yer alan meclis binası amfi tiyatrosunda AHENK Projesi dolayısıyla Antalya'nın fethi anısına 1207 öğrencinin katılımıyla düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.

Etkinlikte kitap okuyan Yazıcı, yaptığı konuşmada, okumayan bir toplumun dünyanın gerisinde kalacağını değerlendirdiklerini, bunu hep birlikte aşacaklarını söyledi.

Patara'daki bu tarihi yapıda güzel bir görüntü oluştuğuna işaret eden Yazıcı, "İnşallah bu meclisten bütün Türkiye'ye güzel bir mesaj vermiş oluruz. Okuyan bir Antalya, okuyan bir Kaş, Türkiye için güzel örnek olacaktır. Kitap bir numaralı dostunuz olsun. Hayatınızda en güzel dost kitap olacaktır." dedi.

Yazıcı, etkinliğin ardından Kalkan Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.