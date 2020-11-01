Vali Yazıcı, Kemer'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kemer ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Vali Yazıcı, ilk olarak Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç'ı ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kemer'in önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkati çeken Yazıcı, hızlı ve sonuç odaklı çözümler geliştirmenin önemine değindi.

Bölgedeki Idyros Antik Kenti'nin turizme kazandırılmasının önemli olduğunu belirten Yazıcı, böylece bölgeye gelen turistlerin otellerden çıkarak bölge esnafına da katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Antalya olarak pandemide en kötü dönemi geride bıraktıklarını kaydeden Vali Yazıcı, bundan sonraki süreçte vatandaşların da desteğiyle vaka sayılarının düşmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Kemer'in deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, ilçenin doğal güzelliklerinin ve kültürel varlıklarının da ön plana çıkarılması gerektiğini ifade eden Yazıcı, "İnsanlar artık gittikleri turizm merkezlerinde bir otelde yiyip içip güneşlenmek istemiyor. İnsanlar kültürle, doğayla, gastronomiyle buluşmak istiyor. Onun için elimizde bulunan bu ve benzeri değerleri mutlaka ön plana çıkarmalıyız." dedi.

Daha sonra Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret eden Yazıcı, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kemer Liman Caddesi'nde esnaf ziyaretleri yapan Yazıcı, bölge esnafını pandemi tedbirlerine yönelik dikkatli davranmaya çağırdı.

Şehit ailelerine ziyaret

Vali Yazıcı, Kemer gezisi kapsamında 2016 yılında Diyarbakır'da şehit olan jandarma uzman çavuş Serdar Akın ile 2009 yılında Hakkari'de şehit olan Ufuk Şentürk'ün ailelerini de ziyaret etti.

Şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Yazıcı, kapılarının her zaman şehit aileleri ve gazilere açık olduğunu dile getirdi.

Şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini dile getiren Yazıcı, "Türk milletinin istiklali ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri, yakınları her zaman bu milletin baş tacı olacaktır. Bugün, kahraman şehitlerimize bir Fatiha okumak, hem de ailelerine baş sağlığı taziyesi ziyaretinde bulunmak istedik. Bize düşen şehidin ailesinin, yakınlarının yanında olmak. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.