Vali Yazıcı, Kepez'in kültür ve sanat adasını gezdi - Son Dakika

Vali Yazıcı, Kepez'in kültür ve sanat adasını gezdi

17.03.2021 15:50
Vali Yazıcı, Kepez'in kültür ve sanat adasını gezdi, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün rehberliğinde Dokumapark'taki, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Modern Sanatlar Galerisi, Nostaljik Araçlar Müzesi, Gecekondu Müzesi ve Antalya Bilim Merkezi'ni gezdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün rehberliğinde Dokumapark'taki, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Modern Sanatlar Galerisi, Nostaljik Araçlar Müzesi, Gecekondu Müzesi ve Antalya Bilim Merkezi'ni gezdi.

Kepez Belediyesi'nin kültür ve sanat adasına dönüştürdüğü DokumaPark, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ağırladı. DokumaPark'taki inceleme gezisinde Vali Yazıcı'ya, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşlik etti. Başkan Tütüncü, gezi öncesi Vali Yazıcı'yı, DokumaPark'ın dünü ve bugünü hakkında bilgilendirdi. Yıllardır bacası tütmeyen eski Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'ndaki değişim ve dönüşüm sürecini anlatan Başkan Tütüncü, fabrika binasının 5 Ocak 1956'da Adnan Menderes ve Celal Bayar tarafından temelinin atıldığını ve 1 Ekim 1961'de faaliyete girdiğini söyledi.

"7 gün 24 saat çalışan bir fabrikaydı"

Antalya'da o dönemde fazla miktarda pamuk üretildiğini hatırlatarak sözlerine devam eden Tütüncü, "O üretilen pamuğu da bir endüstri malzemesine dönüştürme adına şehir ekonomisine katkı versin diye fabrika açılmış. Burası 1985'te özelleştirme kapsamına alınıyor. 2003 yılında da burası kapanıyor. 2003 yılına kadar burası 7 gün 24 saat, 365 gün çalışan ve hayatın olduğu bir yer. İşçi lojmanları var, bekar lojmanları, memur lojmanları, kreş var. ve 2005 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından burası kültür parkına dönüştürülsün, binalar işlevlendirilsin diye Kepez Belediyesi'ne veriliyor" dedi.

"Dokuma'da hiçbir binayı yıkmadık"

Dokuma İplik Fabrikasının dönemin belediye başkanı tarafından Hollandalı bir firmaya verildiğini belirten Tütüncü, "Buradaki binaların tamamı yıkılacak ve buraya bir alışveriş merkezi yapılacaktı. O dönemde Antalya'ya ayağa kalktı, davalar açıldı. 2009 yılında göreve geldiğimizde bu konunun üzerinde hassasiyetle durduk. Davalar ve yargıların ardından burayı kurtardık. Burada da şuanda hiçbir binayı yıkmadık. 2015 yılında Antalya'da bir ortak akıl zemini oluşturduk. STK'lar, odalar, meslek odaları, baro, halk, gazeteciler, eski politikacılar ile hep beraber 'Burada neler yapılabilir?' diye toplantılar yaptık. Bu çalışmaların neticesinde de bir yol haritası çıktı. O yol haritasına göre buraları düzenledik. Buradaki bütün binaları kurula tescil ettirdik. Bölgede, hukuki problemi çözdükten sonra, koruma imar planı yaptık. Bütün ağaçları plakalandırdık. Buraya yeni bir bina yapılamayacak, mevcut bir binalardan birisi yıkılamayacak, burası farklı amaçlarla kullanılamayacak" diye konuştu.

"Şehrin en güzel kent parkı"

Yıllardır bacası tütmeyen ve atıl durumda bırakılan Dokuma Fabrikası alanının şehrin en güzel kent parklarından birine dönüştürüldüğünü bildiren Tütüncü, "DokumaPark'ın şimdi 1 tane bilim merkezi, 11 ayrı müzesi, 1 kütüphanesi, 1 tane de sanat galerisi var. Günden güne de bitki dokusunu geliştiriyoruz, zenginleştiriyoruz. " dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'ya 25 yıldır kent müzesi kazandırılması düşüncesinin olduğunu, Eski Dokuma Fabrikasının idari binasına da kendilerinin Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ni kazandırdıklarını ve açılışında Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacağını söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün dokuma fabrikasının dününü ve bugününü anlatan bilgi aktarımının ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Modern Sanatlar Galerisi, Nostaljik Araçlar Müzesi, Gecekondu Müzesi ve Bilim Merkezi'ni gezdi. Vali Yazıcı'ya, Başkan Tütüncü rehberlik etti.

"Bu eserlerin düşünülmesi, uygulanması çok güzel"

Kültür ve sanat adasına dönüştürülen DokumaPark'taki, inceleme gezisinin ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Antalya'mız için bu güzel çalışmaları görünce çok mutlu oldum. Böyle projeler düşünmeniz, uygulamanız çok güzel. Allah sizin ve ekibinizin yolunuzu açık etsin" şeklinde konuştu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın DokumaPark'taki inceleme gezisine Kepez Kaymakamı Nusret Şahin'de eşlik etti. - ANTALYA

Vali Yazıcı, Kepez'in kültür ve sanat adasını gezdi
Vali Yazıcı, Kepez'in kültür ve sanat adasını gezdi
Vali Yazıcı, Kepez'in kültür ve sanat adasını gezdi
Vali Yazıcı, Kepez'in kültür ve sanat adasını gezdi
Vali Yazıcı, Kepez'in kültür ve sanat adasını gezdi
Vali Yazıcı, Kepez'in kültür ve sanat adasını gezdi
Vali Yazıcı, Kepez'in kültür ve sanat adasını gezdi

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yazıcı, Kepez'in kültür ve sanat adasını gezdi - Son Dakika


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