Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı, Kızılay'ı ziyaret etti
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Vali Yazıcı, Kızılay'ı ziyaret etti

1 saat önce

Türkiye Kızılay Derneği Balıkesir Şubesini ziyaret eden Vali Yazıcı, başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Vali Yazıcı, Kızılay'ı ziyaret etti, System.String[]
Türkiye Kızılay Derneği Balıkesir Şubesini ziyaret eden Vali Yazıcı, başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye Kızılay Derneği Balıkesir Şubesini ziyaret eden Vali Yazıcı burada Şube Başkanı Şükrü Güneş ve dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Türk Kızılay Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Şükrü Güneş, kendilerini ve yönetimini nazik ziyaretleri için Vali Yazıcı'ya teşekkür ederek, yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vali Yazıcı, "Kızılay saygın ve güvenilir bir kurum"

Balıkesir'de aktif bir şekilde toplum yararına yürüttükleri çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yazıcı ise, "Kızılay, vatandaşların her zaman yanında olmaya devam eden bir kurum. Kızılay, Türkiye'nin saygınlığını ve güvenirliğini kazanmış kurumlardan birisidir. Kızılay hem yurt içinde hem yurt dışında herkesin yardımına koşmaya devam ediyor. Memnuniyetle ifade edeyim ki Kızılay bir afet anında kendi üzerine düşen sorumluluğu süratle ve etkin bir şekilde yerine getirebilecek bir donanıma sahip olduğunu Düzce depremi esnasında müşahede ettim. Bu vesile ile bizleri misafir eden Kızılay yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Başkan Güneş ve ekibine çalışmalarında kolaylık ve başarılar dileyerek Kızılay'a ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
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