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Vali Yazıcı, Manavgat'ta Temel Atma ve Açılış Törenlerine Katıldı - Son Dakika

Vali Yazıcı, Manavgat'ta Temel Atma ve Açılış Törenlerine Katıldı

04.06.2021 21:22
Vali Yazıcı, Manavgat'ta Temel Atma ve Açılış Törenlerine Katıldı, System.String[]

Tüm haberler için tıklayınız...Vali Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manavgat Ulualan'da kurulan ve 700 metre sahil uzunluğuna sahip, 43 bin 607 m2 alanda 5 bin şezlong kapasiteli "Ulualan Ücretsiz Halk Plajı ve Mesire Alanı" açılış törenine katıldı.

Tüm haberler için tıklayınız...

Vali Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manavgat Ulualan'da kurulan ve 700 metre sahil uzunluğuna sahip, 43 bin 607 m2 alanda 5 bin şezlong kapasiteli "Ulualan Ücretsiz Halk Plajı ve Mesire Alanı" açılış törenine katıldı.

Açılış törenine, Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ak Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve protokol üyeleri katıldı.

Açılış töreni sonrasında açılışı yapılan tesisin mavi bayrağı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'a teslim edildi.

Manavgat Hükümet Konağı Binasının Temeli Atıldı

Ulualan Halk Plajı açılışı sonrasında Manavgat Hükümet Konağı'nın temel atma törenine katılan Vali Yazıcı, "Bu güzel ana şahitlik ettiğim için kendimi mutlu addediyorum. Bu güzel şehrin, bu güzel insanların en güzel hizmetleri hak ettiği Manavgat'ımızda; devletimizi, hükümetimizi temsil edecek Hükümet Konağı binasının temel atma töreninde bir aradayız. Bu bina tabi ki daha önce yapılabilirdi, bizlere nasip oldu ve inşallah 1 yıl sonra şu an temelini attığımız bu binanın açılışını yaparak yeni hükümet konağımıza geçeceğiz. 1 ya da 1. 5 yıl gibi kısa sürede artık devasa inşaatları bitirip hizmete açabiliyoruz. Ülkem adına, devletim adına gurur duyuyorum. İnşallah bu binamız da gelecek yıl temmuz ayında bu güzel şehre, bu büyüyen şehre hizmet edecek. Ayrıca birazdan açılışını yapacağımız İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası da, 5-6 aydır pırıl pırıl hizmet sunmaya başladı. Tabi ki binaların fiziki niteliği kadar içerisinde verilen hizmeti de önemsiyor ve vatandaşlarımızın en kısa sürede en iyi hizmeti alması için çaba gösteriyoruz. Temel atma törenine katılan başta milletvekillerimiz olmak üzere, İlçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve emeği gecen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Manavgatlı Çiftçilerimiz Hizmetin En İyisine Layık

Hükümet Konağı Temel Atma Töreni'nden sonra, Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası'nın açılış törenine de katılan Vali Yazıcı törene katılan katılımcılara teşekkür ederek, "Az önce temel atma töreninde bu binamızdan da bahsettik. İnanın gurur duyuyorum. Manavgat turizmde olduğu kadar tarımda da iddialı bir şehrimiz. Bir yandan turizme katkımız artarak devam ederken, turizmde büyürken tarım şehri olmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Manavgat'ta tarım profesyonelce yapılıyor. Türkiye'ye örnek olacak şekilde yapılıyor. Tabi ki bunun baş mimarı çiftçilerimiz ama çiftçilerimize ve üreticilerimize önderlik eden, yol gösteren, işlerinde daha çok kar etmelerini sağlayan, teknik anlamada her türlü desteği sunanlar da İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde çalışan arkadaşlarımız. Dolayısıyla böyle donanımlı, her türlü teknolojik ve teknik imkanın olacağı bir binada Manavgat çiftçisine ve üreticisine hizmet etmek daha da güzel olacak. Başta çiftçilerimiz ve üreticilerimiz olmak üzere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. " ifadelerinde bulundu. Manavgatta Temel Atma ve Açılış Törenleri 01 Manavgatta Temel Atma ve Açılış Törenleri 02 Manavgatta Temel Atma ve Açılış Törenleri 03 Manavgatta Temel Atma ve Açılış Törenleri 04 Manavgatta Temel Atma ve Açılış Törenleri 05 Manavgatta Temel Atma ve Açılış Törenleri 06 Manavgatta Temel Atma ve Açılış Törenleri 07 Manavgatta Temel Atma ve Açılış Törenleri 08 Manavgatta Temel Atma ve Açılış Törenleri 09 Manavgatta Temel Atma ve Açılış Törenleri 10

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Ersin Yazıcı, Manavgat, Hisarcık, Turizm, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Yazıcı, Manavgat'ta Temel Atma ve Açılış Törenlerine Katıldı - Son Dakika


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