Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı, Manyas İlçesini Ziyaret Etti

Vali Yazıcı, Manyas İlçesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Balıkesir Valsii Ersin Yazıcı, Manyas'ta çeşitli inceleme ve ziyaretler sonrası ilçede şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Yazıcı, Manyas İlçesini Ziyaret Etti, System.String[]
Balıkesir Valsii Ersin Yazıcı, Manyas'ta çeşitli inceleme ve ziyaretler sonrası ilçede şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Ersin Yazıcı, Manyas ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunup, Anadolu lisesinde öğrencilerle buluştu. Vali Yazıcı, 1998 yılında Elazığ Karakoçan'da Şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Üste ile 2001 yılında Malatya'da şehit olan Jandarma Hava Astsubay Çavuş Ferhat Öztürk'ün Manyas'ta yaşayan ailelerini ziyaret etti. Vali Yazıcı, Şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek kendileriyle sohbet etti. Ailelerin isteklerinin olup olmadığını soran Vali Yazıcı, "Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Millet ve devlet olarak sizlere her zaman şükran hislerimizi ifade etmeyi bir borç biliyoruz. Bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Vali Yazıcı, Şehit ailelerine ve Gazilere çok özel, ayrı bir değer verdiğini ve bunu büyük bir sorumluluk olarak da hissettiğini kaydetti.

Vali Yazıcı, "Emanete sahip çıkmak bizim görevimiz"

Şehit ailelerinin acılarının millet olarak paylaşıldığını ve devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Emanete sahip çıkmak görevimizdir. Onlarla beraberiz, birlikteyiz. Şehitlerimizin emaneti olarak gördüğümüz geride bıraktıkları yakınlarına aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimizin her türlü meselelerinde Vali olarak bende yanınızdayım. Şehitlerimizin acısı sadece düştüğü yeri yakmıyor, şehitlerimizi sadece belirli günlerde hatırlamıyoruz. Hepinize çok şükran borçluyuz" diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, Şehitlerimizin ailelerine zeytin fidanı ile Türk Bayrağı işlenmiş motifli halıyı hediye etti. Ziyarette Vali Yazıcı'ya Manyas Kaymakamı Muhammet Kaya eşlik etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ersin Yazıcı, Manyas, Güncel
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