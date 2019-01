Vali Yazıcı Mavi At Kafe'de

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Şizofreni hastalarının işlettiği Mavi At Kafe'yi ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Şizofreni hastalarının işlettiği Mavi At Kafe'yi ziyaret etti. Şizofreni hastaları ve aileleri ile birlikte cam sanatı işlemesi yaparak, onlarla kitap okudu.



Vali Ersin Yazıcı da şizofreni hastalarının çalıştığı Mavi At Kafe'yi ziyaret etti. Mavi At Kafe'de şizofreni hastaları ve aileleriyle buluşan Vali Ersin Yazıcı, onların sorunlarını dinledi, birlikte kitap okudu, talepleri hakkında bilgi aldı, hastalarla birlikte cam sanatı işçiliği yaptı.



Mavi At Kafe, Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde şizofreni tedavisi görenler tarafından işletiliyor. Her gün kafede kişisel temizlik, kitap okuma, yemek yapma, ev temizliği gibi eğitimler alan hastalar, aynı zamanda halka açık olan kafeteryaya gelen müşterilere de çay kahve ikramında bulunuyor.



Vali Yazıcı, "Bu kafe, çok iyi bir rehabilitasyon merkezi"



Şizofreni hastalarının desteklenmeleri halinde neler başarabildiklerini, çok farklı alanlarda önemli başarılara şahit olduklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Bu kardeşlerimizin gün geçtikçe toplumda önemli başarılara ve saygın projelere imza atması bu konudaki ortak bilinç ve dayanışma duygusunun ve toplumda gittikçe artan uzlaşı ruhunun bir yansımasıdır. Burası, aynı zamanda çok iyi bir rehabilitasyon merkezi. Onların diğer herkes gibi çalışabileceklerinin ispatı. Bu kafe, toplumla bütünleşme projesinin bir parçası"dedi.



Vali Yazıcı, "Cam bir sabır işi"



Ziyarette hastalar için özel kurulan cam atölyesini ziyaret eden ve cama şekil veren Vali Ersin Yazıcı, "Cam bir uzmanlık işi. Üretim süreçleri uzun ve meşakkatli. Ancak bu sürecin sonunda ortaya çıkan sonuçlar da bir o kadar tatmin edici. Kısacası, zanaat ve sanatın iç içe geçtiği cam bir sabır işi. Dışarıdan bakıldığında oldukça zevkli görünüyor. Ateşle şekil verilen bir sıvı, şekil verildikten sonra soğutulması ve nihayetinde süslenmesi sanatsal bir süreç. Onlarca kalemden oluşan işlem basamaklarını bir çırpıda anlatınca süreç büyülü olduğu kadar basit gibi de görünüyor ancak hiç öyle değil" dedi.



Ziyarette Vali Ersin Yazıcı'ya İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Fikrettin Kocaman, Uzman Doktor Umut Karasu eşlik etti.



Mavi At adı nereden geliyor?



1974 senesinde İtalya'da, Trieste kentinde ilk kez bir akıl hastanesindeki bin 200 hastanın istediği zaman dışarı çıkmasına izin verildi. Hastalar özgürlüklerini, beraberce yaptıkları 2,5 metre yüksekliğinde, ahşaptan mavi bir atla simgeleştirdi. Hastanenin bahçesine koyulan, mavi at toplumla bütünleşmenin sembolü oldu. Çünkü önceden hastaneden dışarı çıkma izni olan tek canlı, kirli çamaşırları taşıyan bir attı. - BALIKESİR

