Vali Yazıcı: "Milyonların güvenliği sizin kontrolünüzde" - Son Dakika

Vali Yazıcı: "Milyonların güvenliği sizin kontrolünüzde"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanlığı'nı inceleyip, komutanlığın iş ve işleyişi ile kent güvenliği hakkında bilgi aldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanlığı'nı inceleyip, komutanlığın iş ve işleyişi ile kent güvenliği hakkında bilgi aldı. Antalya'da milyonların güvenliğinden sorumlu bir İl Jandarma Komutanlığı olduğuna dikkat çeken Yazıcı, "Hiçbir zaman sorumluluğumuzun sadece ille, ilçeyle, karakolla kalamadığının bilincinde olmalıyız. Sorumluluk alanımızın, üzerimizdeki vazifenin, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsil ettiğinizi asla unutmayarak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim


Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve kısım amirleriyle selamlaşan Vali Ersin yazıcı Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından komutanlığın işleyişi asayiş ve kent güvenliği sağlamaya yönelik çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Jandarma teşkilatının Antalya'da çok önemli bir misyonu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, jandarma teşkilatıyla birlikte bu şehre hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.


"Beraber çalışmaya devam edeceğiz"


Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi Antalya'da, misafirlerin güvenliklerinden tereddüt etmeden tatil yapmaları gerektiğini önemine Yazıcı, "Bu tereddüdün olmamasını sağlamak, bu ülkenin bu şehrin güvenli bir şehir olduğunu, bütün dünyaya göstermek asli vazifemiz. Hepiniz Antalya'da görev yaparken aslında Jandarma Genel Komutanlığı'nın bir yurt dışı temsilcisi sorumluluğuyla görevinizi icra etmelisiniz. İnanıyorum ve biliyorum ki Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki her arkadaşımız bu bilinçle çalışıyor. İşçisinden, jandarma komutanına kadar aynı gayretle aynı samimiyetle ve sorumlulukla inşallah beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Jandarma teşkilatı Antalya'da dünyaya hizmet veriyor


Jandarmanın görev bölgesinde 642 bin ikamet eden vatandaş olsa da, Antalya'da milyonların güvenliğinden sorumlu bir İl Jandarma Komutanlığı olduğuna dikkat çeken Yazıcı, "Hiçbir zaman sorumluluğumuzun sadece ille, ilçeyle, karakolla kalamadığının bilincinde olmalıyız. Sorumluluk alanımızın, üzerimizdeki vazifenin, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsil ettiğinizi asla unutmayarak, yolumuza devam edeceğiz. Çünkü dünyanın Türkiye'de en çok bildiği iki şehir var. İstanbul ve Antalya. Dolayısıyla Jandarma Teşkilatı olarak burada dünyaya hizmet sunuyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devletini siz temsil ediyorsunuz" ifadelerine yer verdi.


"Hizmetlerin üstünlüğü olmaz sadece önceliği olur"


Mülki idare amirlerinin görev tanımında kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamanın olduğunu belirten Yazıcı, "Bunu yaparken bazı öncelikler var. Şunu hepimiz biliyoruz. Devleti bir çarka benzetirsek çarkın dönebilmesi için en küçük dişliye de ihtiyacımız vardır. Bir hizmetin diğerinden bir üstünlüğü olmamakla birlikte önceliği mutlaka olmaktadır ve güvenlik benim için her zaman ön plandadır. İnsanoğlunun yaşamı için fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelen şey güvenliktir ve güvenlik insanoğlunun vazgeçilmezidir" ifadelerini kullandı.


"Bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz"


Antalya Jandarma Komutanlığının işini iyi yaptığına inandığını kaydeden Yazıcı, konuşmasını şöyle sonlandırdı:


"Gelmeden aldığım bilgiler ve sunumdan edindiğim bilgilerle gördüm ki bu işi güzel yapıyorsunuz. Daha da güzelleştireceğiz. Bu güzide teşkilat benim de desteğimle yoluna devam edecek. Hep birlikte bu şehre hizmet etmeye bu şehirdeki insanlara güven vermeye, haine, hırsıza arsıza da korku vermeye devam edeceğiz. Ben önümüzde ki süreçte her daim yanınızda olmaya size destek verip motivasyonunuzu arttırmak için elimden gelen tüm gayreti göstermeye tüm samimiyetimle devam edeceğim. Her türlü sıkıntınızda sorununuzda yanınızda beni göreceksiniz. Haklı olduğunuz her mevzuda yanınızda beni bulacaksınız. İşinizi yapmaktan korkmayınız. Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarını uygulamaktan çekinmeyiniz. Adalet terazisini lütfen bozmayınız. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Görevimizi ciddiyetle samimiyetle güven verecek şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yolunuz bahtınız açık olsun" - ANTALYA

Ersin Yazıcı, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yazıcı: 'Milyonların güvenliği sizin kontrolünüzde' - Son Dakika

Son Dakika

23:09 Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 17:59 "Maske takın" diye uyaran polise bıçaklı saldırı 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 13:02 Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 10:05 Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
21:46
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 23:44:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yazıcı: "Milyonların güvenliği sizin kontrolünüzde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]