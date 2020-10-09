Vali Yazıcı nar hasatı yaptı - Son Dakika

Vali Yazıcı nar hasatı yaptı

09.10.2020 12:09
Vali Yazıcı nar hasatı yaptı, System.String[]

Vali Ersin Yazıcı, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok sebze ve meyve çeşidinin üretildiği Aksu ilçesini ziyaret ederek nar hasatı gerçekleştirdi.

Vali Ersin Yazıcı, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok sebze ve meyve çeşidinin üretildiği Aksu ilçesini ziyaret ederek nar hasatı gerçekleştirdi. Aksu'daki nar hasadında Vali Ersin Yazıcı'ya Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Vali Yazıcı, hasatını gerçekleştirdiği nar bahçesi ile ilgili bahçe sahibi ve bölge çiftçilerinden bilgi aldı. Bahçe sahibi Osman Tay nar bahçesiyle ilgili "Nar bölgemizde üretimin yoğun olarak yapıldığı bir ürün. Aksu'nun yanı sıra Serik, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde de üretimi yapılmaktadır. Yetiştirdiğimiz nar, koyu kırmızı kabuğu, bordo meyvesi, mayhoş ve sert çekirdekli taneleriyle, bölgenin önemli ticari değerlerinin başında gelmektedir. Sağlık ve şifa deposu olan narlarımız hem iç hem de dış pazarda satılıyor. Nar ihracatıyla bölge olarak ülke ekonomisine önemli katkı sağlanıyor." dedi.

Antalya'mız Turizmin Olduğu Kadar Tarımın da Başkenti

Aksu'daki ziyaretlerine devam eden Vali Yazıcı, ekonomik anlamda bölge için büyük öneme sahip, seracılık ve fide yetiştiriciliği çalışmalarıyla ilgili firmayı ziyaret etti. Firma sahibi Mümin Şahin, 2006 yılında Aksu Çamköy beldesinde üretime başlayan firmanın 32 bin metrekarelik alan üzerinde normal ve aşılı fide üretimi yaptığını belirtti. Vali Yazıcı, "Seracılık faaliyetleri özellikle tropikal meyve yetiştiriciliği için çok önemli. Antalya turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti. Aksu, bölgemizde özelikle fide yetiştiriciliği ve seracılıkta büyük öneme sahip." dedi.

Aksu Kurşunlu mahallesindeki sebze tohumları üzerine faaliyet gösteren firmayı da ziyaret eden Vali Yazıcı, şirket sahibi Mehmet Yüksel'den yerli sebze tohumlarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Yazıcı "Antalya'mız turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti. Aksu, bölgemizde özelikle fide yetiştiriciliği, tohumculuk ve sera üretiminde büyük öneme sahip. Gezmiş olduğumuz firma yerli ve milli tohum da başarılı işler çıkarıyor. Burada üretilen tohumlar hem iç piyasa hem de dış piyasaya da alıcı buluyor. Böyle güzel tesislere görmek beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Biberde Biyolojik Mücadele" çalışmaları kapsamında Aksu Kurşunlu Mahalle Muhtarı Musa Dönmez'in serasını ziyaret eden Vali Yazıcı, Muhtar Dönmez ile faydalı böcek salımı gerçekleştirdi. Sera sahibi Muhtar Dönmez'den "Biberde Biyolojik Mücadele" kapsamında bitkilere yerli ve milli, faydalı böceklerin üretimin verimliliği açısından yararları hakkında bilgi aldı. - ANTALYA

Vali Yazıcı nar hasatı yaptı
Vali Yazıcı nar hasatı yaptı
Vali Yazıcı nar hasatı yaptı

Ersin Yazıcı, Antalya, Aksu, Nar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Yazıcı nar hasatı yaptı - Son Dakika Ekonomi

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