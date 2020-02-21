Vali Yazıcı, Narlı'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yazıcı, Narlı'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Vali Yazıcı, Narlı'da vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, beraberinde Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ile birlikte Narlı Mahallesini ziyaret etti.

Vali Yazıcı, Narlı'da vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, beraberinde Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ile birlikte Narlı Mahallesini ziyaret etti. Narlı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Mahalle meydanındaki kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, "İlin valisi olarak şehir merkezi ve ilçelerimiz kadar kırsal alanlarımıza da aynı özeni gösteriyor, verilen hizmetlerin en kaliteli şekilde sunulması, varsa ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi yolunda titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.


Vali Yazıcı, "Sizlerin sorunlarını dinlemek için geldik"


Vatandaşların öneri ve taleplerini dinlemek için ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Amacımız halkımızın sorununu çözebilmek, derdine derman olabilmek. Bizim derdimiz millete hizmet etmek. Heyecan ve şevkle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gayemiz, var gücümüzle, vatandaşımıza hizmet etmektir" dedi.


Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiğini ifade eden Vali Yazıcı, "İnsanlarımızla çarşı pazarda görüşmemiz, bizimle sohbet etmesi insanlarımızı mutlu ediyor" dedi.


Vatandaşların sorunlarını çözmek ve taleplerini değerlendirmek için mutlaka halkın içinde olmak gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı, "Halkımızın dertlerini, sıkıntılarını dinlemek amacıyla sık sık bir araya geliyor, sohbet ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Halkla iç içe yan yana hizmeti esas bildik ve bu nedenle her daim vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.


Gittiği kahvede mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Yazıcı ve beraberindekiler, vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ederek karşılıklı çay içti. Çay sohbetinde sorunları tek tek dinleyen Vali Yazıcı,"Halkımızın dile getirdikleri sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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