Vali Yazıcı: "O karanlık geceyi unutmayacağız, daima uyanık olacağız, uyanık kalacağız" - Son Dakika

Vali Yazıcı: "O karanlık geceyi unutmayacağız, daima uyanık olacağız, uyanık kalacağız"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı. Yazıcı mesajında, "O geceyi unutmayacağız. Bu toprakları yurt kılmanın ve yurt tutmanın kolay olmadığının farkında ve bilincinde olarak daima uyanık olacağız, uyanık kalacağız" ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz'un karanlık bir gece olduğunu kaydeden Yazıcı, "Aynı zamanda dönüm noktaların biri olan 15 Temmuz'u nurlu bir sabaha dönüştüren, zaferi milletimize bahşeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Dik duruşun timsali Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Eroğan'la birlikte meydanlara inerek demokrasi mücadelesi veren kahraman milletimizin her bir ferdine selam olsun" dedi.


"Bu toprakları bize mezar kılmaya çalışmıştır"


15 Temmuz'un, onurlu mücadelenin en önemli yansımalarından bir tanesi ve son halkası olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:


"Yüzyıllardır farklı inançlara, kültüre, geleneğe sahip insanların bir arada barış ve huzur içerisinde yaşadığı ülkemizde inançlarımızı suiistimal ederek kendi çıkarlarına alet eden FETÖ, 15 Temmuz gecesinde bu toprakları bize mezar kılmaya çalışmıştır. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli irademizi yok etmek, hürriyetimizi elimizden almak istemiştir. O gece bu milletin ekmeğini yiyerek bu milletin tankını, tüfeğini, topunu, yine milletimize doğrultan hainlere karşı aziz milletimiz eşsiz bir direniş göstermiştir. 15 Temmuz'da kahramanca sokaklara inen ve namluların karşısında duran milletimiz, tüm insanlık için kadim geleneğin elde kalan son kalesini, insanlığın sığınacağı son ada olan Türkiye'mizi hainlere ve işbirlikçilerine karşı muhafaza etmiştir"


"O geceyi unutmayacağız"


Yazıcı, 15 Temmuz gecesinde kahramanlık destanı yazıldığını ve hainlere fırsat verilmediğini belirtti. Yazıcı, "O geceyi unutmayacağız. Bu toprakları yurt kılmanın ve yurt tutmanın kolay olmadığının farkında ve bilincinde olarak daima uyanık olacağız, uyanık kalacağız. Şanlı tarihimize büyük Türk milletinin zaferi olarak yazılan 15 Temmuz'u; Malazgirt gibi, Çanakkale gibi, Büyük Taarruz gibi nesilden nesile anlatacağız. Milli birlik ve beraberliğimize, demokrasimize, cumhuriyetimize ve istiklalimize ebediyete kadar sahip çıkacağız" sözlerine ekledi. - ANTALYA

Ersin Yazıcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yazıcı: 'O karanlık geceyi unutmayacağız, daima uyanık olacağız, uyanık kalacağız' - Son Dakika
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