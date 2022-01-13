VALİ YAZICI ÖĞRENCİLERLE BİR ARADA - Son Dakika

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Yazıcı, 'Kitap okumayı motto olarak öncelikliyoruz. Okuyan bir toplumun büyük hedefleri olan Türkiye için doğru olması gerektiğini değerlendiriyoruz dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş ve Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ile birlikte Muratpaşa ilçesindeki Necati Dölen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle kitap okuduktan sonra değerler eğitimi üzerine sohbet eden Yazıcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı, ardından öğretmenlerle görüştü.

'GÜZEL BİR SOHBET OLDU'

Öğrencilerle görüştükten sonra DHA'ya açıklama yapan Ersin Yazıcı, 'AHENK Projesi kapsamında bugün Necati Dölen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kıymetli öğrencilerimizle birlikte 15 dakika kitap okuduk, 1 saat sohbet ettik. Güzel bir sohbet oldu. Hayata dair çocuklarımızın sorularını yanıtlamaya çalıştık. Niçin burada olduğumuzu, neden bunları yaptığımızı, insana ne zaman saygı duyulduğu noktasında çeşitli görüşmelerimiz oldu. Maslow'un 'İhtiyaçlar Piramidi'nden bahsettik ve en azından sohbetimizden sonra Maslow'un İhtiyaçlar Piramidi'ne internetten girip ne olduğuna bakacaklar dedi.

'ZİYARETLERE DEVAM EDECEĞİZ'

Ahenk Projesi'nin önemine vurgu yapan Vali Yazıcı, 'Kitap okumayı motto olarak öncelikliyoruz. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için çocuklarımızdan destek bekliyoruz. Öğrencilerimizin bu noktadaki performanslarını da iyi olarak değerlendiriyoruz. Bu okul da gayet iyiydi. Bu okuldaki öğrencilerimizin yarıdan fazlasının kitap okuma alışkanlığı olduğu, dostlarından birinin kitap olacağı sözünü aldım. Okuyan bir toplumun büyük hedefleri olan Türkiye için doğru olması gerektiğini değerlendiriyoruz. Ahenk projesinde başta meslek lisesi olmak üzere geride kaldığı değerlendirilen okullara öncelik veriyoruz. Oradaki öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızla özellikle meslek liselerin altını bir kez daha çizerek oralarda olmaya gayret edeceğiz. Oradaki öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın beklentilerini yükseltmek, geleceğe moralli bakmaları ve daha umutlu olmaları, öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak adına buralara gitmeye devam edeceğiz diye konuştu.