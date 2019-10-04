Vali Yazıcı öğrencilerle kitap okudu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bandırma ilçesinde bulunan Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kitap okuma faaliyetine katıldı.



Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi ( BENGİ ) kapsamında Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kitap okuma programına katıldı. Öğrencilerle birlikte okulun okuma salonunda 15 dakika kitap okuyan Vali Yazıcı, daha sonra özgeçmişini öğrencilere anlatarak bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere eğitim hayatını ve hayallerini soran Vali Yazıcı, ardından Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'ne geçti.



Vali Yazıcı'nın öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği okuma etkinliğine Kaymakam Günhan Yazar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Özcan Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Güler, Okul Müdiresi Aysun Ataklı Karadayı ve okul öğretmenleri, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mahir Mavi ile Edincik Muhtarı Kamil Eryılmaz da katıldı - BALIKESİR