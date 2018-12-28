Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı, "Osb İstihdama Önemli Katkı Sunacak"

Vali Yazıcı, "Osb İstihdama Önemli Katkı Sunacak"

2 saat önce

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etti.

Vali Yazıcı,
Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etti. Vali Yazıcı, "OSB ekonomik büyüme ve gelişme istihdama önemli katkı sağlayacak" dedi.

OSB hizmet binasında gerçekleşen toplantılara Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Müteşebbis Heyeti Üyeleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı temsilcileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. 2018 yılının son toplantısı olma özelliği taşıyan oturumda; 2018 yılında alınan yönetim kurulu kararları gözden geçirilerek, 2019 yılı bütçesi görüşülüp, karara bağlandı.

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir OSB'deki faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunup, Balıkesir OSB'deki ekonomik büyüme ve gelişmenin istihdama önemli katkılar sunacağına vurgu yaptı. Valilik olarak her zaman üreten sanayicilerin ve OSB'lerin yanında olduklarının altını çizen Vali Yazıcı, "Her sektörümüzde daha yüksek katma değer üretmek zorundayız. Bu konuda önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:09 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ersin Yazıcı, OSB, Güncel
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