Üye Girişi
Vali Yazıcı: "OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi" - Son Dakika

Vali Yazıcı: "OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi"

02.07.2021 17:15
Vali Yazıcı:

Antalya'nın önemli üretim ve istihdam merkezlerinden biri olan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Organize Sanayi Bölgesi, sektöre yön veren, öncü markaların adresi" dedi.

Antalya'nın önemli üretim ve istihdam merkezlerinden biri olan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Organize Sanayi Bölgesi, sektöre yön veren, öncü markaların adresi" dedi.

Yerli ve Milli sanayinin önemini vurgulayan Vali Yazıcı, "Organize Sanayi Bölgemiz, Antalya'nın önemli istihdam ve üretim merkezlerinden biri. Antalya'mız turizm ve tarımda olduğu gibi sanayide de öne çıkan fark oluşturan bir şehir. Ziyaret ettiğimiz firmalar sektöründe öncü sektörüne yön veren firmalar. Organize Sanayi Bölgemiz bu anlamda sektörüne öncü markaların bulunduğu önemli bir adres" dedi.

"Burada önemli olan sektörde öncü olmak"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı, "Antalya, ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Turizm ve tarımın yanında önemli bir sanayi şehriyiz. Şehrimizde sektöre yön veren, sektöründe öncü firmaların olduğunu görmek gurur verici. Her zaman dediğimiz gibi dünya pazarında marka ürünlerle yer bulabilir başarıyı bu şekilde yakalayabiliriz. Burada önemli olan sektörde öncü olmak" dedi.

"Bilgi ve birikimimizi üretime dönüştürmeliyiz"

Dünya çapında markalar çıkarmak için Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini aktaran Vali Yazıcı, "Firma yetkililerden Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldım. Ar-Ge'ye bu denli önem verilmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü şunu unutmamalıyız ki; Ar-Ge ve inovasyon odaklı başarılı çalışmalarla hem ülkemizi hem de şehrimizi daha ileriye götürebiliriz. Dünyanın teknolojide önde gelen ülkelerine baktığımızda Ar-Ge ve inovasyona çok önem verdiklerini, bu konuda birçok çalışma yaptıklarını görmekteyiz. Biz de bilgi ve birikimimizi üretime dönüştürerek katma değeri yüksek ürünler ortaya koymalıyız. Bunu başarabilecek güce ve kudrete sahibiz. İnanıyorum ki; yerli ve milli firmalarımızla dışa bağımlılığımızı azaltacağız" şeklinde konuştu.

"Antalya'mız, Türkiye'miz Kazansın"

Yerli ve milli firmaların her daim destekçisi olacaklarını aktaran Vali Yazıcı,"Yerli ve milli sanayi çok önemli. Kendi imzamızı taşıyan ürünlerimiz tüm dünyada aranır hale gelinceye kadar çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Yerli ve milli üretim yapan firmalarımızın sayısının her geçen gün hızla arttığını görmekten de büyük gurur duymaktayız. Siz kazanın, Antalya'mız kazansın, Türkiye'miz kazansın. Üretime katkı sunan herkesi kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bilgi ve birikimi değere dönüştürmeliyiz"

Organize Sanayi Bölgesindeki firmaların bilgi ve birikimlerinin katma değerli ürünlere dönüşmesinde özellikle Ar-Ge ve inovasyona verdikleri değerin olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Bilgi ve birikimimizi katma değerli ürünlerle desteklemedikçe, bunu değere dönüştürmedikçe bir anlam ifade etmez. Ziyaret etmiş olduğumuz firmaların ortak noktaları, Ar-Ge ve inovasyon odaklı başarılı çalışmalar yürüterek sektörlerinde fark oluşturan firmalar olması. Tecrübemizi geliştirmek için daha çok çalışmaya daha çok Ar-Ge ve inovasyona ağırlık vermeye devam etmeliyiz" dedi.

"Pandemiye rağmen üretim arttı"

Üretim sektörünün pandemiden olumsuz etkilenmemesi için büyük çaba gösterdiklerini belirten Vali Yazıcı,"Üretimin sorunsuz devam etmesi, üretimin zarar görmemesi için birçok çalışma yaptık. Çünkü burası ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri. Bu süreçte şehrin dinamikleriyle sürekli iletişim halinde olarak bu zorlu dönemi yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Aşılamanın da hızlanmasıyla çok kısa zaman zarfında pandeminin gündemimizden çıkacağını düşünüyorum. Pandemi dönemine rağmen şehrimizdeki üretim noktasında iyi bir sınav verdik. Pandemiye rağmen üretimimiz arttı. İnşallah pandeminin gündemimizden tamamıyla düşmesinden sonra şehrimizi el birliğiyle üretim, istihdam ve ihracat noktasında daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Vali Yazıcı: OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi
Vali Yazıcı: OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi
Vali Yazıcı: OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi
Vali Yazıcı: OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi
Vali Yazıcı: OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi
Vali Yazıcı: OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi
Vali Yazıcı: OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi

Araştırma Geliştirme, İstihdam, Antalya, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Yazıcı: 'OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek 17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı 17:04 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı 16:38 Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı
Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim 16:12 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak 16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak
Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok 15:32 Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum

Son Dakika Haberleri
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak
15:42 Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı
15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı
Altının kilogramı 498 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 498 bin liraya yükseldi         
17:15
5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, yem karma makinesinin içinde bulundu 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, yem karma makinesinin içinde bulundu         
17:05
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı         
16:35
Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin         
16:19
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Meteoroloji'nden İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı Meteoroloji'nden İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı         
15:33
16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi         
15:18
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı         
14:28
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 17:31:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yazıcı: "OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement