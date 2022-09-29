VALİ YAZICI PAMUK HASADINA KATILDI - Son Dakika
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VALİ YAZICI PAMUK HASADINA KATILDI

29.09.2022 17:17

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, Serik'te pamuk hasadına katıldı.

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, Serik'te pamuk hasadına katıldı. Vali Yazıcı, Antalya'da yaklaşık 40 bin dekar alanda pamuk üretimi yapıldığını ve ülke genelindeki pamuğun yaklaşık yüzde 2'sinin kentte üretildiğini söyledi.

Vali Ersin Yazıcı, Serik Karıncalı Mahallesi'nde pamuk hasadı yapan çiftçiyi ziyaret etti. Vali Yazıcı'ya Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Serik İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu eşlik etti.

Vali Ersin Yazıcı, Antbirlik'e ait pamuk toplama makinesini kullanarak hasat yaptı. Vali Yazıcı, Antalya'da yaklaşık 40 bin dekar alanda pamuk üretimi olduğunu ve ülke genelindeki pamuğun yaklaşık yüzde 2'sinin burada üretildiğini söyledi. Antbirlik'e ait makine ile hasat yapıldığını aktaran Vali Yazıcı, 40 bin dekarlık alanın tamamını bu makine yaklaşık 1 ay civarında hasadını yapmış oluyor. Biz de bugün bu tarlada hasada eşlik etmek için buradayız dedi. Makine yokken hasadın elle yapıldığına dikkati çeken Vali Yazıcı, O zaman hasat çok uzun sürüyordu. O yıllarda Antalya'mızda daha fazla pamuk üretiliyordu. İlimizde pamuk her geçen gün azalarak diğer ürünlere dönüş oldu. Ama hala 40 bin dekar pamuk üretimimiz var diye konuştu. Vali Yazıcı, pamuk hasadının ardından Antbirlik'e ait Serik Kooperatifi Pamuk İşletme Tesislerini gezerek incelemelerde bulundu. Antbirlik Yönetim kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, tarladan hasadı yapılan pamuğun Antbirlik'e getirilmesinin ardından yapılan işlemlerle ilgili Vali Yazıcı'ya bilgi verdi.

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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı Vali Yazıcı, Finike'de Köy Yaşam Merkezini ziyaret Vali Yazıcı, Finike'de Köy Yaşam Merkezini ziyaret
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel VALİ YAZICI PAMUK HASADINA KATILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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