Vali Yazıcı, Polis Haftası Mesajı Yayınladı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı mesajında, Polis Teşkilatının görevini geçmiş 174 yılda başarı ile yerine getirdiğini ve gelecekte de aynı başarılı çalışmayı yapacağına yürekten inandığını söyledi. Vali Yazıcı, ülkenin ve milletin birliği, beraberliği ve güvenliği için en aziz varlıklarını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andığını ifade etti.



Türk Polis Teşkilatının milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Ülkemizin huzur ve sükununu sağlayan, devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı koyan, bu uğurda gerektiğinde ölümü göze alan Türk Polis Teşkilatımız, şerefli geçmişiyle milletimizin her zaman övgüsüne ve sevgisine mazhar olmuştur. Polisimiz gösterdiği olağanüstü gayretle yaptığı hizmetler sonucunda milletimizin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır"dedi.



Vali Yazıcı, "Huzurlu ve güvenli bir Balıkesir hedefimizdir"



Türk Polis Teşkilatının, edindiği bilgi ve deneyimlerle halkın güveni, desteği ve işbirliği sayesinde hizmet kalitesini sürekli arttırdığına işaret eden Vali Yazıcı, "Özellikle son dönemde terörle, organize suç örgütleriyle ve kaçakçılıkla mücadelede çok başarılı operasyonlara imza atmaktadır. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün Balıkesir, Emniyet Teşkilatımızın üstün gayretleri ve gece gündüz demeden, canla başla gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde huzurlu ve güvenli bir şehirdir. Emniyet teşkilatımızın yasal görevlerini büyük bir titizlikle yerine getirmesinin yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri sonucu toplumun gönlünde de müstesna bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda Balıkesir Emniyet Müdürlüğümüz de; önleyici kolluk, toplum destekli polislik ve sosyal projelerde de son derece başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Polisimiz toplum destekli çalışmaları ile sadece alanında değil sosyal çalışmalarla vatandaşın yanı sıra birçok kuruma da yardım etmektedir"dedi.



Yeryüzündeki hiçbir gücün devletimizin bekasına, milletimizin istikbale yürüyüşüne engel olamayacağını sözlerine ekleyen Vali Yazıcı,"İçerden ve dışarıdan Türkiyeyi hedef alan odaklar güçlü olmamızı istemiyor. Biz bu saldırılara, bu provokasyonlara, bu içimize yerleşmiş ihanetçi başlarına asla fırsat vermeyeceğiz, kol kola iç içe olacağız. Hepimiz güçlü bir Türkiye olmak istiyorsak daha bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Mücadelemize devam edeceğiz, azim ve kararlılığımızı her zamankinden daha fazla göstereceğiz ve göstermek zorundayız" dedi.



Mesajını terörle mücadelede verilen şehitleri rahmetle anarak ve gazilere teşekkür ederek tamamlayan Vali Yazıcı, "Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, hatıralarını daima kalplerimizde yaşattığımız aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, halen görevi başında bulunan teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar çalışanlarına, aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum"dedi. - BALIKESİR

