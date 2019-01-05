Vali Yazıcı, Rektör Kuş'u Makamında Ziyaret Etti
1 saat önce
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlter Kuş'u ziyaret ederek tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.
Balıkesir
Valisi Ersin Yazıcı
, Balıkesir Üniversitesi
rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlter Kuş'u ziyaret ederek tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.
Vali Yazıcı, Rektör
İlter Kuş ile Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi Rektörlük binasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Balıkesir Üniversitesi Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. İlter Kuş'un bundan sonraki görevinin hem kendisine hem de Balıkesir'e hayırlı olmasını dileyen Vali Yazıcı, Rektör İlter Kuş'a görevinde başarılar diledi.
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'un da nezaketinden dolayı Vali Yazıcı'ya şükranlarını sunduğunu ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Balıkesir Üniversitesi'nin Balıkesir'in sosyo-kültürel, ekonomik gelişimine ve bilimsel araştırmalara katkı sağladıklarını hatırlatan Prof. Dr. İlter Kuş, iş birliği içerisinde Balıkesir Üniversitesi'nin üzerine düşen sorumluluğu bundan sonra yapmaya devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:22 Kaynak: İHA
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