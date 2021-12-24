Vali Yazıcı, Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı Mezuniyet Törenine Katıldı - Son Dakika
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Vali Yazıcı, Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı Mezuniyet Törenine Katıldı

24.12.2021 18:20
Vali Yazıcı, Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı Mezuniyet Törenine Katıldı

Tüm haberler için tıklayınız...Vali Ersin Yazıcı, Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılarak Sahil Güvenlik Temel Eğitimi'ni birincilikle tamamlayan Teğmen Esra Derine mezuniyet diplomasını takdim etti.

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Vali Ersin Yazıcı, Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılarak Sahil Güvenlik Temel Eğitimi'ni birincilikle tamamlayan Teğmen Esra Derine mezuniyet diplomasını takdim etti.

Vali Ersin Yazıcı, Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Törene Vali Yazıcı'nın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Okul Komutanı Sg. Kıdemli Albay Engin Kuntay, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Sahil Güvenlik Komutanlığı temel eğitim tanıtımıyla devam etti. Mezunlar adına Sahil Güvenlik Subay Temel Eğitimini birincilikle tamamlayan Sahil Güvenlik Teğmen Esra Derin günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Vali Yazıcı, konuşmanın ardından Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'ndaki Sahil Güvenlik Temel Eğitimi'ni birincilikle tamamlayan Teğmen Esra Derin'e mezuniyet diplomasını takdim etti. Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'ndan mezun olarak milletimizin emrinde kutsal bir görev üstlendiklerini belirten Vali Yazıcı, tüm personele hayırlı görevler diledi.

Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda 16 haftalık zorlu bir eğitimden geçen 41 subay ve 72 astsubay Sahil Güvenlik Temel Eğitimi'ni tamamlayarak mezun oldu. Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı Mezuniyet Törenine Katıldı 01 Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı Mezuniyet Törenine Katıldı 02 Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı Mezuniyet Törenine Katıldı 03 Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı Mezuniyet Törenine Katıldı 04

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Vali Yazıcı, Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı Mezuniyet Törenine Katıldı - Son Dakika

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