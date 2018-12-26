Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Vali Yazıcı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

1 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Savaştepe'de yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Yazıcı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti, System.String[]
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Savaştepe'de yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti. Vali Yazıcı, şehit ailelerine ziyarette Türk Bayrağı işlenmiş halı ve zeytin fidanı hediye etti.

Vali Ersin Yazıcı, Şehit Polis Memuru Osman Türkücü ile Şehit Piyade Uzman Çavuş İsmail Zengin'in Savaştepe'de yaşayan ailelerini ziyaret etti. Şehitlerimizin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Yazıcı, her zaman olduğu gibi bundan sonra da vatan için eşlerini, evlatlarını şehit veren ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Vali Yazıcı, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı dileyerek kendileriyle sohbet etti. Devlet olarak şehit yakınları ve gazilere her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Vali Yazıcı, "Balıkesir'den bir kez daha ilan ediyorum ki, bu millete terör karşısında kimse diz çöktüremedi, çöktüremeyecek. Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya, doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletiyle ve devletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, hain saldırılar karşısında da sağduyusunu ve metanetini asla kaybetmeyecektir" şekline ifade etti.

Vali Yazıcı, "Görevimiz tek yumruk, dimdik ayakta durmak"

Vatanı bölmeye ve şanlı bayrağı indirmeye çalışan hainlere karşı güvenlik güçlerinin canları pahasına mücadele verdiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Bizlere düşen görev ise bu vatan için canını veren asker ve polisimizin emanetlerine sahip çıkıp teröre karşı tek yumruk, dimdik ayakta durmaktır. Halkımızın güvenliği, ülkemizin huzuru ve esenliği için görevi başında şehit olan kardeşlerimiz milletimizin gönlünde her zaman var olmaya devam edecektir. Aziz şehitlerimizi her zaman saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Milletimizin sarsılmaz vatan sevgisi, güvenlik güçlerimizin sahip olduğu yüksek ruh ve şuur, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve bütünlüğümüze yönelen tehditleri bertaraf edecektir" şeklinde konuştu.

Ziyarette Vali Yazıcı'ya Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce de eşlik etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:37 Kaynak: İHA

Balıkesir, Savaştepe, Güncel
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