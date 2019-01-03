Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı "Şehitlerimizi Unutmayacağız, Unutturmayacağız"

Vali Yazıcı "Şehitlerimizi Unutmayacağız, Unutturmayacağız"

1 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Şehit Uzman Çavuş Yaşar Öztürk'ün Balya'nın Kayalar Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Yazıcı
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Şehit Uzman Çavuş Yaşar Öztürk'ün Balya'nın Kayalar Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Ersin Yazıcı ilçe ziyaretlerinde geleneksel hale getirdiği şehit ailelerini ziyaret kapsamında 1997 yılında Hakkari- Çukurca'da Şehit olan Uzman Çavuş Yaşar Öztürk'ün Balya'nın Kayalar Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Yazıcı, Şehidimizin anne ve babasına başsağlığı dileyerek kendileriyle sohbet etti. Ailenin isteklerinin olup olmadığını soran Vali Yazıcı, "Türk milletinin istiklali ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz Şehitlerimizin ve Gazilerimizin aileleri, yakınları her zaman bu milletin baş tacı olacaktır. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatanı için hayatını feda etmek kahramanlığın en büyüğüdür. Millet ve devlet olarak sizlere her zaman şükran hislerimizi ifade etmeyi bir borç biliyoruz"dedi.

"Devletimiz şehit ve ailelerine sahip çıkıyor"

Şehit ailelerinin acılarının millet olarak paylaşıldığını ve devletimizin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Vali Yazıcı,"Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz bizim için çok değerli. Devletimiz ve milletimiz Şehitlerimizin emanetlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Şehit ailelerine ve Gazilerimize şunu hatırlatmak istiyorum, sizlerin hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz hangi sorununuz olursa olsun bütün kapılarımız sizler için açıktır. Vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, Şehidimizin ailesine zeytin fidanı ile Türk Bayrağı işlenmiş motifli halıyı hediye etti. Ziyarette Vali Yazıcı'ya Balya Kaymakamı Fatih Topuz eşlik etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Balya, Ersin Yazıcı, Güncel
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