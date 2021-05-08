Vali Yazıcı, semt pazarlarını inceledi - Son Dakika

Vali Yazıcı, semt pazarlarını inceledi

08.05.2021 15:39
Vali Yazıcı, semt pazarlarını inceledi, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, semt pazarlarında denetlemelerde bulunarak, " Pazarda güzel bir tablo gördük. Mesafe veya kalabalıkla ilgili çok büyük sorun yok. Halkımız ve esnafımız memnun"dedi.Vali Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanlığının' Pazar Yerleri Genelgesi' kapsamında bugün saat 17.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, semt pazarlarında denetlemelerde bulunarak, " Pazarda güzel bir tablo gördük. Mesafe veya kalabalıkla ilgili çok büyük sorun yok. Halkımız ve esnafımız memnun"dedi.

Vali Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanlığının' Pazar Yerleri Genelgesi' kapsamında bugün saat 17.00'a kadar açık kalacak olan Yeşilbahçe Kapalı Semt Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Pazarcı esnafına kolaylıklar dileyen ve kandillerini kutlayan Vali Yazıcı, ürünleri de inceledi. Vali Yazıcı, Muratpaşa Belediyesi'nin vatandaşlara kolaylık olması amacıyla HES kodlu anahtarlık hediye ettiği standı ziyaret etti. Burada da vatandaşlarla sohbet eden Vali Yazıcı, HES kodu bulunan anahtarlığı vatandaşlara hediye etti. Bazı vatandaşlar valiye fiyatların yüksekliğinden dert yanarken, bazı esnaf ise pazarın yarın da açık olmasını talep etti.

"Pazardaki ortamdan memnun"

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Vali Ersin Yazıcı, ülke genelinde tüm semt pazarlarının açıldığını belirterek, vatandaşların bir günlüğüne yaş sebze ve meyvelerini buralardan temin ettiğini belirtti.

Pazarın her noktasını dolaştıklarını kaydeden Yazıcı, " Pazarda güzel bir tablo gördük. Mesafe veya kalabalıkla ilgili çok büyük sorun yok. O yönden sevindirici buluyoruz. Pazarlar açıldığında aşırı kalabalıklar oluşup alınan tedbirlerle sıkıntılar oluşmasın arzusundaydık. Bugün bu başarılmış durumda. Halkımız memnun ve pazarcılar memnun. Bir çok esnaf ürününü bitirmiş durumda. Önce sağlık, pandemi kurallarına uygun olarak pazarları ve diğer işletmeleri işlettiğimizde, vatandaşımız dikkatli olduğunda bu Kovid'ten hep birlikte kurtulacağız" diye konuştu.

"Denetimlerin eleştirilmesine cevap verdi"

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde yapılan denetimlerin bazen eleştirildiğine değinen Vali Yazıcı, " Polis ve jandarmamız kentin,ilçelerin tüm giriş ve çıkışlarında, merkezde sıkı bir kontrol yapıyoruz. Şundan yana adaleti sağlamak istiyoruz. Dışarı çıkma muafiyeti olmayan insanların adalet duygularına gelebilecek zedelenmeleri ortadan kaldırmak için istiyoruz ki ve diliyoruz ki onların gönlü ferah olsun. Antalya'da izni ve muafiyeti olmayan hiç kimse dışarı çıkamıyor. Biz bunu temin etmekle görevliyiz. Uygulamalarımızın en sıkı şekilde yapılıyor olmasının amacı budur. Çok sayıda insanımız dışarı çıkamıyor. Zaten bunun için bu kararlar alınıyor. Dışarı çıkan kişilerinde muafiyeti olan kişilerin oluşması lazım. Bunu da sıkı şekilde denetleyerek çok az insanın dışarıya çıkmasına müsaade ediyoruz. Evde kalan insanlarımızın adalet duygusu zedelenmesin diye bunu ısrarla devam ettireceğiz. 17 Mayıs'a kadar bu denetimleri sıkı şekilde yapacağız.

Vali Yazıcı'ya, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de eşlik etti. - ANTALYA

Vali Yazıcı, semt pazarlarını inceledi
Vali Yazıcı, semt pazarlarını inceledi
Vali Yazıcı, semt pazarlarını inceledi
Vali Yazıcı, semt pazarlarını inceledi
Vali Yazıcı, semt pazarlarını inceledi
Vali Yazıcı, semt pazarlarını inceledi

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yazıcı, semt pazarlarını inceledi - Son Dakika


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