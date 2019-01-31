Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı, Şizofreni Hastalarıyla Cam İşçiliği Yaptı

Vali Yazıcı, Şizofreni Hastalarıyla Cam İşçiliği Yaptı

40 dakika önce

BALIKESİR Valisi Ersin Yazıcı, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından kurulan ve şizofreni hastalarının çalışarak, terapi gördüğü Mavi At Kafe'yi ziyaret etti.

Vali Yazıcı, Şizofreni Hastalarıyla Cam İşçiliği Yaptı, System.String[]
BALIKESİR Valisi Ersin Yazıcı, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından kurulan ve şizofreni hastalarının çalışarak, terapi gördüğü Mavi At Kafe'yi ziyaret etti. Hastalarla kitap okuyan Vali Yazıcı, cama şekil verdi. 

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi tarafından şizofreni hastalarının topluma kazandırılması amacıyla kurulan ve hastalar tarafından işletilen Mavi At Kafe'yi ziyaret etti. Hastaların sorunlarını dinleyen Yazıcı, onlarla birlikte kitap okuyarak, cam atölyesinde işçilik yaptı. Vali Ersin Yazıcı, "Cam bir uzmanlık işi. Üretim süreçleri uzun ve meşakkatli. Ancak bu sürecin sonunda ortaya çıkan sonuçlar da bir o kadar tatmin edici. Kısacası, zanaat ve sanatın iç içe geçtiği cam bir sabır işi. Dışarıdan bakıldığında oldukça zevkli görünüyor. Ateşle şekil verilen bir sıvı, şekil verildikten sonra soğutulması ve nihayetinde süslenmesi sanatsal bir süreç. Onlarca kalemden oluşan işlem basamaklarını bir çırpıda anlatınca süreç büyülü olduğu kadar basit gibi de görünüyor ancak hiç öyle değil" dedi.

Vali Yazıcı'ya, ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Fikrettin Kocaman ve Uzman Doktor Umut Karasu eşlik etti.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel
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