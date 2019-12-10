Vali Yazıcı Ticaret Borsasını ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Ticaret Borsasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Meclis üyeleriyle bir süre sohbet ederek, istişarelerde bulunan Vali Yazıcı, BTB Meclis Başkanı Ferhan Şensoy ve Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş'tan borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler aldı.



Vali Yazıcı, "Balıkesir tarım ve hayvancılık potansiyeli çok yüksek bir il. Bu potansiyelimizi yenilikçi ve sürdürülebilir kılmak için tarım ve hayvancılığın paydaşları olan kurumlarımızla birlikte istişare ederek, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ticaret Borsası özellikle tarımda çalışan çiftçilerin hem ürün kalitesi hem de pazar bulma açısından çok gerekli bir kuruluştur" ifadelerini kullandı. Üretici ve tüccarlara, hayırlı ve bol kazanç temennilerinde bulunan Vali Yazıcı, daha sonra, Balıkesir Ticaret Borsası Toprak Analiz Laboratuvarında incelemelerde bulundu.



Asıl amaç ortak hedeflerde buluşmak



Hedef belirleyerek, ortak hedeflerde buluşmanın asıl amaç olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, bu buluşmaların ve istişarelerin karşılıklı paylaşımların ve çalışmaların başarıya götürdüğünü belirtti. Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'in her alanda gelişmesi için gayret gösterdiklerini kaydederek; kentin tarım-hayvancılık, sanayi ve turizmde sahip olduğu potansiyeli geliştirerek el birliği içerisinde Balıkesir'in daha da gelişmesi için çalıştıklarını bildirdi.



Vali Yazıcı, "Geldiğim günden beri çalışmaları takip ediyorum"



Borsanın çalışmalarından duyduğu memnuniyetini belirten Vali Yazıcı, "Borsamızın çalışmalarını geldiğim günden itibaren takip ediyorum. Çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak daha iyi olmak için çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Sektörde yer alan aktörlerin bilinçlenmesi noktasında borsaya önemli görevler düşüyor. Yönetim anlayışımızda kamu kurumları olarak daima sivil toplum örgütlerimiz ile işbirliği yaparak, onlarla gönül birliği yaparak Balıkesir için daha güzel neler yapabiliriz, Balıkesir'in kalkınması, daha da gelişmesi ve böylece insanlarımıza daha refah içerisinde bir Balıkesir sunulması için neler yapabiliriz tek temel düşüncemiz, endişe kaynağımız budur. Bu anlamda da Ticaret Borsamız Balıkesir insanının istihdamında gerçekten önemli rol üstlenen işadamlarımızın, ticaret erbabının örgütlendiği, bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşu. Odalarımızın il ile ilgili görüşleri bizim için çok önem taşıyor" diye konuştu.



Vali Yazıcı ziyaretini, Borsa Yönetim Kurulu üyeleri ile toplu fotoğraf çekiminin ardından, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş ve yönetimine başarılar dileyerek sonlandırdı. - BALIKESİR