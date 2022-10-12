Vali Yazıcı, tohum üretimi yapan firmayı ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Yazıcı, tohum üretimi yapan firmayı ziyaret etti

12.10.2022 10:36
Vali Yazıcı, tohum üretimi yapan firmayı ziyaret etti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ilçesinde tohum üretimi yapan firmayı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ilçesinde tohum üretimi yapan firmayı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette yerli ve milli tohum üretiminin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yazıcı, tarım gibi stratejik bir sektörde Antalya'da başarılı firmaların olmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti,

Yerli ve milli tohum üretiminin Türkiye için büyük önem arz ettiğini kaydeden Yazıcı, "Başarılı tohumculuk faaliyetlerinin tarım üretimini de başarılı şekilde etkileyeceğinden şüphem yok. Antalya'da alanında çok başarılı tohum firmaları var. Bugün de bunlardan biri olan E-Z Tohumculuk firmasını ziyaret edip çalışmalarını yerinde inceleyerek, ürettikleri tohumlar ve ürünler hakkında bilgi aldık. Şehrimizde birim alandan alınan verimi artırmak ve alternatif ürün yetiştiriciliğini artırmak, beni her zaman heyecanlandırıyor. Bu şehrin iklimi ile bize bahşettiği bereketi geliştirerek, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyayı doyurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kumluca bölgesinin özellikle örtü altı tarımda büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Yazıcı, Antalya'nın turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti olduğunu vurguladı.

Vali Yazıcı, salatalık hasadı yaparak, üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yazıcı, tohum üretimi yapan firmayı ziyaret etti - Son Dakika

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