Vali Yazıcı, TÜBİTAK yarışmasından dereceyle dönen öğrencilere ödüllerini verdi - Son Dakika
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Vali Yazıcı, TÜBİTAK yarışmasından dereceyle dönen öğrencilere ödüllerini verdi

16.06.2022 21:37
Vali Yazıcı, TÜBİTAK yarışmasından dereceyle dönen öğrencilere ödüllerini verdi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte, 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'nin 2 Haziran'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Vali Yazıcı, değerler eğitimi kategorisinde ikinci olan Mehmet Erkan Aktürk, Rana Kuru, psikoloji kategorisinde ikinci olan Tuna Duran, Sueda Kendirli, Furkan Can Evginer, tarih kategorisinde ikinci olan Elif Uslu, Asya Avcı ve Metehan Yıldırım'a altın hediye etti.

Antalya'nın bilimde ve teknolojide ufku açık, vizyonu yüksek gençlere sahip olduğunu dile getiren Yazıcı, öğrenciler ve danışman öğretmenlerin başarılarıyla gururlandıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Uzay ve bilim çağındayız. Artık teknoloji ve teknolojik ürünler hayatımızın tam içinde yer alır oldu. Dolayısıyla öncelikle hayal etmemiz gerekiyor. Hayallerimiz, peşinden koştuğumuz güzelliklerdir. Hayal edip, içinizde küçücük bir merak uyandığında Türk gencinin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu ülke ve bu şehri sizlere teslim edeceğiz. Gözümüz arkada kalmayacak. Bizim sizden tek isteğimiz ülkemizi aldığınız noktadan daha da yukarılara çıkarmanızdır. İnanıyoruz ki ufku açık, vizyonu yüksek genç beyinler ülkemizi dünyanın şampiyonlar ligine taşıyacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti sizin sayenizde dünyada söz sahibi olacak."

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı.

Programın ardından Vali Yazıcı ve Çalışkan, 15 Temmuz Şehitler Anaokulunda yürütülen Dünya Seninle Güzel Projesi'nin tanıtım programına katıldı.

Anaokulu ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerin doğaya, insana ve hayvanlara daha saygılı, kültür, örf ve adetlerini bilen bireyler olarak yetişmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında öğrencilere yaz tatili öncesi özel ödevler verildi.

Gösterilerin ardından miniklerle bir araya gelen Yazıcı, öğrencilerle kuş besledi, çiçek ve zeytin ağacı dikti.

Vali Yazıcı, TÜBİTAK yarışmasından dereceyle dönen öğrencilere ödüllerini verdi
Vali Yazıcı, TÜBİTAK yarışmasından dereceyle dönen öğrencilere ödüllerini verdi

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Kaynak: AA

Araştırma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yazıcı, TÜBİTAK yarışmasından dereceyle dönen öğrencilere ödüllerini verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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