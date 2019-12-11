Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı ve Başkan Yılmaz depremde seferber oldu
Son Dakika Güncel Vali Yazıcı ve Başkan Yılmaz depremde seferber oldu - Son Dakika

Vali Yazıcı ve Başkan Yılmaz depremde seferber oldu

6 saat önce

Balıkesir'de yaşanan depremlerin ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ciddi bir panik yaşayan vatandaşlarla buluşarak onları dinledi.

Vali Yazıcı ve Başkan Yılmaz depremde seferber oldu, System.String[]

Balıkesir'de yaşanan depremlerin ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ciddi bir panik yaşayan vatandaşlarla buluşarak onları dinledi.


Kriz masasında gelen bilgileri anında değerlendiren Vali Yazıcı ile Başkan Yılmaz, daha sonra depremin merkez üssü olarak belirlenen Altıeylül'de incelemelerde bulundular.


Altııeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın da bir an için yalnız bırakmadığı Vali Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bahçelievler Mahallesi'nde geceyi sokakta geçiren vatandaşlarla bir araya geldiler.


Başkan Yılmaz'ın talimatıyla, depremler nedeniyle geceyi sokakta geçirmek zorunda kalan vatandaşlara Çocuk Köyü'nde çay ve çorba ikramlarında bulunuldu.


Depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Hepimize geçmiş olsun. Altıeylül merkezli deprem meydana geldi. 112'ye, AFAD'a, belediye itfaiyesine, jandarma ve polise herhangi bir bildirim yapılmadı. Merkezde olduğu için bazı vatandaşlarımız sokakta. Deprem nedeniyle hastaneye başvuruda bulunan bir vatandaşımız da yok. Akçaköy mahallemizde itfaiye ve jandarma ekiplerimiz bulunuyor. Orada da bir hasar bulunmuyor." dedi.


Vali Yazıcı, meydana gelen depremler nedeniyle il genelindeki eğitim ve öğretimde herhangi bir kesintinin olmayacağını ve okulların normal eğitimlerine devam edeceğinin de altını çizdi.


Balıkesir'deki depremleKonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, "Şehrimizde kısa aralıklarla depremler gerçekleşmiştir ve artçı sarsıntılar devam etmektedir. Valiliğimiz, AFAD ve Belediyemiz teyakkuz halindedir. Sarsıntılarda bir yıkım ya da can kaybı yaşanmamıştır. Çağrı merkezimiz 444 40 10'u arayarak her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Buradan tüm hemşerilerime tekrardan çok geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
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