Vali Yazıcı: "Virüsle mücadele ederken üretimimizi ihmal etmiyoruz" - Son Dakika

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Aralık Toplantısı, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından iki firmayı ziyaret eden Yazıcı, "Antalya'nın da turizm, tarım, ticaretin ardından 4. T dediğimiz teknoloji alanında da marka şehir olması için işbirliği içinde çalışıyoruz. Korona virüsle mücadele ederken üretimimizi de ihmal etmiyoruz" dedi.

İlk olarak mutfak ekipmanları alanında üretim yapan endüstriyel tesislerini ziyaret eden Vali Yazıcı, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kilit ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Kaynakçı'dan üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

"52 ülkeye ihracat yapılıyor"

Vali Yazıcı'ya Asya, Avrupa ve Afrika' da 52 ülke ile ihracat ağı oluşturduklarını açıklayan Kaynakçı, otel, restaurant, fırın, bar, pastane, dondurma dükkanı, kafeterya, okul, hastane gibi mutfak makineleri ihtiyacı olan işletme ve kurumlar için üretim yaptıklarını belirtti.

"Fark oluşturup, yön veriyor"

Firmanın üretim tesislerini inceleyip, personelle sohbet eden ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali Yazıcı ise "Antalya bir turizm şehri olarak biliniyor. Evet, Antalya'da tüm yollar turizme çıkıyor ancak turizmi besleyen birçok alt sanayi kolunda da Antalya marka bir şehir. Otel ekipmanları ve makineleri üreten Kristal Endüstriyel firmamızı inceledik. Organize Sanayi Bölgemiz ve Antalya Serbest Bölgemizdeki birçok firmanın modern üretim tesisleri, nitelikli insan kaynakları ve üretim olanaklarıyla gerçekten fark oluşturan ve sektörlerine yön veren firmalar olduklarını gördüm. Kristal Endüstriyel de kendi alanında önemli bir marka. Şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkı sunan, üretime emek veren herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Endüstriyelin ardından elektronik firmasını ziyaret eden Yazıcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Tufan Gürbüz ve Erdal Kılıç ile Genel Koordinatör Erçin Çakmaklı'dan üretim faaliyetleri ve kapasitesi ile ürün yelpazesi hakkında bilgi aldı.

Firmanın projelerini ve ürünlerini kontrol eden Yazıcı, dekoratif mimari aydınlatma ve LED aydınlatma sistemlerini de inceledi.

"Üretimimizi de ihmal etmiyoruz"

Korona virüs sürecinde titizlikle tedbirlere uyan ve üretime ara vermeden devam eden firmaları kutladığını ifade eden Vali Yazıcı "Dijital bir çağda yaşıyoruz. Dijital ve endüstriyel aydınlatmaların da önemi her geçen gün artıyor. LED teknolojisiyle birlikte aydınlatma sektörü de her geçen gün gelişme gösteriyor. Antalya'da da bu anlamda değişime yön veren firmalarımız olması gurur verici. Şehrimizin ekonomisine katkı sunan, insanımızın hayatını kolaylaştıran ve çevreye karşı duyarlı üretim yapan tüm firmalarımızı destekliyoruz. Antalya'nın da turizm, tarım, ticaretin ardından 4. T dediğimiz teknoloji alanında da marka şehir olması için kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, ticaret odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve sanayicilerimizle fikir alışverişinde bulunarak işbirliği içinde çalışıyoruz. Korona virüsle mücadele ederken üretimimizi de ihmal etmiyoruz" dedi. - ANTALYA