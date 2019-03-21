Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı, "Yaşlıların Yeri Hürmet Makamıdır"

Vali Yazıcı, "Yaşlıların Yeri Hürmet Makamıdır"

16 dakika önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı,
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Ersin Yazıcı Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yaşlılarımıza saygı Türk kültürünün vazgeçilmez bir özelliğidir" dedi.

Yaşlılarımıza sahip çıkmanın ve onlarla ilgilenmenin tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Toplumun ve ailenin temel direği olan yaşlılarımız geçmişten günümüze köprü kuran, kültürü ve değerleri geleceğe taşıyan değerlerimiz olarak toplumda hak ettikleri saygınlığı kazanmaları geleceğimiz adına çok önemli olup, kazanmış oldukları bilgi birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, günümüze ve geleceğe ışık tutan bir kaynaktır."dedi.

Kültürümüzde yaşlı insanlarımızın ayrı bir değeri ve önemi olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Milletimiz, büyüklere saygı göstermeyi, küçüklere sevgi anlayışıyla birleştirmiş, böylece toplumsal huzuru, milli birliği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma olgusunu güçlü tutmayı başarmıştır. Bizleri yetiştiren ve topluma kazandıran yaşlılarımıza gereken sevgi ve hürmeti göstermeliyiz" dedi.

Büyüklerine sahip çıkan toplumların medeniyeti yakalamış toplumlar olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Evimizden sokaklarımıza, hayatın her alanında bizlere yarınlarımızı gösteren en iyi gerçektir yaşlılarımız. Yaşlılarımızın yalnız kalmamaları için üzerimize düşen görevi itinayla yerine getirmeliyiz. Devletimiz, yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmektedir. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur."dedi.

Bir toplumun zenginliği olan yaşlılarımıza, büyüklerimize huzur ve refah içinde yaşayabilmeleri adına çaba ve gayretlerinin devam edeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakarlık gösteren büyüklerimize olan bağlılık duygularımızın yalnızca bu hafta ile sınırlı olmaması dileği ile tüm yaşlılarımızın '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını en samimi duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimle ellerinden öpüyorum" şeklinde ifade etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:03 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ersin Yazıcı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelir İdaresinden Dolandırıcılık Uyarısı Edirne'de Kargaya Kan Donduran İşkence: Kanatlarından Çubuğa Gerip Balkona Astılar MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:19:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı, "Yaşlıların Yeri Hürmet Makamıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]