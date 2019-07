Vali Yazıcı zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulundu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye'de faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye'de faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Zeytinyağı üreticisi Serkan Zengin, "Her aşaması ayrı bir özen istiyor. Zeytinyağı, zeytinin etli meyvesinin, çekirdeğiyle birlikte sıkılmasıyla elde edildiği için, tohumlardan elde edilen diğer yemeklik yağların aksine; bir meyve suyudur"



Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner'in de eşlik ettiği ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Zengin, Vali Yazıcı'ya fabrikayı gezdirerek ürünlerin oluşum süreçleri hakkında bilgi verdi. Vali Yazıcı, gösterdiği ilgi ve verdiği bilgilerden dolayı Serkan Zengin'e teşekkür ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi.



Zeytin ve zeytinyağının Balıkesir için çok önemli olduğunu, yerli üretim konusunda markalaşmanın gerekliliğini vurgulayan Vali Yazıcı, yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etti.



Türkiye'nin, dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli üretici ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Serkan Zengin, "Lezzetli zeytinyağı üretmek bilgi ve emek ister. Her aşaması ayrı bir özen istiyor. Zeytinyağı, zeytinin etli meyvesinin, çekirdeğiyle birlikte sıkılmasıyla elde edildiği için, tohumlardan elde edilen diğer yemeklik yağların aksine; bir meyve suyudur. Evet zeytinyağı saf bir meyve suyudur. Yani, taze sıkılmış portakal ya da vişne suyu gibi." ifadelerin kullandı.



Kaliteden asla ödün vermeden üretmeye, tüketicileri bilinçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Zengin, "Natürel sızma zeytinyağını özel ve özenli bir şekilde üreten butik üretim yapan firmalar aldıkları ödüllerle kalitenin devamlılığını hem yurt içinde hem de yurt dışında göstermişlerdir. Kalite, bir firmanın ürettiği ürünleri aynı amaç ile başka firmalarca üretilen ürünlerden ayıran özelliklerin toplamıdır. Biz de kalitemizden asla ödün vermeden üretmeye, tüketicileri bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü kaliteli zeytinyağımızı yurt içi ve yurt dışında gururla temsil edelim. Kaliteden vazgeçmeden zeytin ve zeytinyağını büyük umutlarla ileriye doğru götürmenin yollarını hep birlikte uğraş vererek sağlayalım. Bu bir sorumluluk ve Türkiye'miz için görevimiz. Güven olmazsa başarı olmaz. Güven için buradayız. Zeytinyağı elde edildikten sonra tüketiciye ulaşıncaya kadar kalitesinde meydana gelebilecek bozulmaların önlenmesi için uygun şartlarda depolanması gerekmektedir. Zeytin hem çok dayanıklı hem çok narindir. Zeytini zamanında hasat etmek gerekir. Biz de zeytinler hasat edildikten en geç 2-6 saat arasında sıkım işlemi gerçekleşir. Sıfır hatada pozitif değerde yağı yakalayacaksınız dünyayla yarışacaksınız. Üretimimizin her kademesini laboratuvarımızda takip ediyoruz. Zahmetli bir üretim serüveni geçiriyor. İçindeki o değerleri kaybetmesin diye. Zeytinyağı ısı, ışık, hava ve kokudan uzak tutulmalıdır. Amacımız, markalaşmayla aile şirketimizin kuşaklar boyunca örnek vasfının devamını sağlayabilmektir. Markalaşmayla tanınma ile birlikte ürettiğimiz zeytinyağına bir karakter kazanma yanında uluslararası alanda yer edinmemizi sağladı. Kaliteli zeytinyağı üretiyorsun marka çok önemli o markayı ayakta tutmak için kaliteli üretim yapmalısın kaliteni sürdürebilmelisin. Yarışmalarda kalitenizi ispatlıyorsunuz. İspanya'dan, İtalya'dan, Yunanistan'dan yağlar yarışıyor. Dünya standartlarının da üzerinde yağ üretiyoruz, kendi içimizde saklamak değil kalitemizi dünyaya tanıtmak istedik. Amerika, İngiltere, Japonya gibi birçok ülkede düzenlenen birçok yarışmadan ödüller aldık. Üst üste birçok ödül aldık. Tekrar dedik ki biz bu standartlarda üretim, pazarlama ve ziraat hep aynı yapıyoruz yani hep kaliteli yapıyoruz. Ödüle ulaşmak isteyen diğer insanlara da örnek olmalıyız. Bu yarışmalarda en büyük amacımız ürettiğimiz mamulün dünyadaki yerini görüyoruz. Türkiye'yi temsil ediyorsunuz, itibarınız artıyor. Bütün yarışmalara katılmak istiyoruz. Bu bölgenin yağını ve ülkemiz yağını kanıtlıyoruz ve tanıtıyoruz. En iyi zeytinyağının bizim bölgemizde olduğunu yarışmalarla kanıtladık. Biz iyi kaliteli zeytinyağı üretiyoruz. Bizim için kalite sürdürülebilir olmalıdır. Bizim hedefimiz Türk yağının bilinilirliğini ispatlamaktır. Kalite markalı üretimde dünya Türk zeytinyağını daha iyi tanıyacak ve kalitesinden emin olacaktır. "şeklinde konuştu.



Vali Ersin Yazıcı ise, zeytin ve zeytinyağının Balıkesir'in ekonomik ve sosyal hayatında önemli yeri bulunduğunu söyledi.



Balıkesir zeytininin ve zeytinyağının çok kaliteli ve lezzetli olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Bu coğrafyada yaşayanlar çok şanslı. Ülkemizin cennet köşelerinden birindeyiz. Çünkü doğasıyla, deniziyle, güzelim zeytin ağaçlarıyla, her şeyiyle, ülkemizin cennet köşelerinden birinde yaşıyorsunuz. Bu güzellikler içerisinde ülkemizde yapacağımız çalışmalarla, yapacağımız üretimle katkı sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler, devlet olarak her konuda başta zeytin üreticisi olmak üzere her konuda üreticimizin sorunlarına eğilerek, bu sorunların çözümlenmesi için çaba gösteriyoruz. Bu çabalar tüm hızıyla sürecektir. Ülkemizde insanların zeytinyağı tüketimini yaygınlaştırmamız lazım. Bu konuda devlet olarak, kamu kurumları olarak, valilik olarak biz üreticilerimizle işbirliği yapmaya mecburuz ve buna hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu konuda sizlerin daha fazla şeyler yapabileceği ve yapması gereken şeyler olduğunu ifade etmek istiyorum. İlimizde üretilen zeytinin yine ilimizde işlenerek pazarlanması üreticimizin daha çok kazanması açısından önemli." diye konuştu.



Türkiye'de her geçen gün zeytinyağı tüketiminin artmakta olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir'e 'Türkiye'yi Doyuran İl' diyoruz. Her noktada her türlü tarımsal ürün bu kentimizde üretilmektedir. Biz yaptığımız işin her zaman en iyisini yapmak zorundayız. Türkiye ve dünyada en kaliteli zeytini, en kaliteli zeytinyağını üretmeliyiz. Dünyada ve Avrupa'da belli standartlar var. Artık günümüz koşullarında bunları yok saymak dikkate almamak gibi bir lüksümüz yok. Benim Balıkesirli çiftçim; gururla ifade ediyorum ki; tarım ve hayvancılık konusunda Balıkesir'in standardı çok yüksektir. Balıkesir'deki zeytin üreticilerimiz; lütfen aynı kaliteyi aynı emek ve güzellikle üretmeye devam edin. Zeytinin, zeytinyağının üretimini, kalitesini arttırmak, marka oluşturmak üzere Balıkesir'de son yıllarda üreticilerimiz ve özel sektör iş birliğinde zeytinciliğin geliştirilmesi, verimlerinin yükseltilmesi ve zeytinyağı üretim tesislerinin modernleştirilmesi, kapasitelerinin arttırılması hususlarında değerli çalışmalar gerçekleştirilmektedir." diye konuştu. - BALIKESİR

