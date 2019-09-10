Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcıoğlu vefatının 16. yılında anıldı
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Vali Yazıcıoğlu vefatının 16. yılında anıldı

20 dakika önce

Vali Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 16'ıncı yılında Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Vali Yazıcıoğlu vefatının 16. yılında anıldı, System.String[]

Vali Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 16'ıncı yılında Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de valilik yapan ve "Süper Vali" olarak da anılan Recep Yazıcıoğlu için Söke Asri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Yazıcıoğlu'nun ablası Aydın Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Selma Özcan, Yazıcıoğlu'nun ölümünden bu yana 16 yıl geçtiğini söyledi.

Yazıcıoğlu'nun çalıştığı yerlerde güzel hizmetler yaptığını kaydeden Özcan, "Eğer yaşasaydı daha güzel şeyler yapardı. Her yıl olduğu gibi bu sene de onu andık." dedi.

Konuşmanın ardından Yazıcıoğlu'nun mezarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Recep Yazıcıoğlu, Denizli Valiliği yaptığı dönemde 2 Eylül 2003'te Ankara'nın Temelli beldesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında ağır yaranmış, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Recep Yazıcıoğlu, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:42 Kaynak: AA
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