VALİ YERLİKAYA: 100 BİN 244 AİLEMİZE MAAŞLARINI EVLERİNDE TESLİM ETTİK - Son Dakika

İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile 1.000TL sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan İstanbul'da 142 bin 207 vatandaşımız bulunduğunu belirtti. Vali Yerlikaya Cuma günü saat 10.00'dan bugün (Cumartesi) 18.00'e kadar 100 bin 244 aileye maaşlarını evlerinde teslim ettiklerini 41 bin 963 vatandaşa yarın maaşlarını teslim edeceklerini açıkladı.