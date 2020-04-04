Vali Yerlikaya: 100 bin 244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik - Son Dakika

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Vali Yerlikaya: 100 bin 244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik
49 dakika önce
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile 1.000TL sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan İstanbul'da 142 bin 207 vatandaşımız bulunduğunu belirtti.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile 1.000TL sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan İstanbul'da 142 bin 207 vatandaşımız bulunduğunu belirtti. Vali Yerlikaya Cuma günü saat 10.00'dan bugün (Cumartesi) 18.00'e kadar 100 bin 244 aileye maaşlarını evlerinde teslim ettiklerini 41 bin 963 vatandaşa yarın maaşlarını teslim edeceklerini açıkladı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:17 Kaynak: DHA
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