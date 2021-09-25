VALİ YERLİKAYA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE GELEN ÇAĞRILARIN YÜZDE 55'İ ASILSIZ - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE GELEN ÇAĞRILARIN YÜZDE 55'İ ASILSIZ

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'inin asılsız olduğunu belirterek, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'inin asılsız olduğunu belirterek, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir gün içinde gelen ortalama çağrı sayısını paylaştı. Yerlikaya gelen çağrıların yüzde 55'inin asılsız olduğunu vurguladı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimiz günde yaklaşık 55 bin çağrı alıyor. Bu acil çağrıların yüzde 55'i ise asılsız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için saniyelerle yarışırken 112'yi lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim." ifadeleri yer aldı.

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