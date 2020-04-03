VALİ YERLİKAYA: 126.349 VATANDAŞIMIZIN TEMEL İHTİYAÇLARI İLE BANKA VE DİĞER KURUM HİZMETLERİNİ... - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 112, 155 ve 156'yı arayan 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 112, 155 ve 156'yı arayan 141.116 vatandaşımız çağrısına cevap verdik. 126.349 vatandaşımızın temel ihtiyaçları ile banka ve diğer kurum hizmetlerini karşıladık. 14.767 vatandaşımızın ise bilgi talebini karşıladık." ifadelerine yer verdi.