VALİ YERLİKAYA: 128 DAİRE, 12 İŞ YERİ, 3 FABRİKA SU BASKININDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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VALİ YERLİKAYA: 128 DAİRE, 12 İŞ YERİ, 3 FABRİKA SU BASKININDAN ETKİLENDİ

11.07.2022 00:57
VALİ YERLİKAYA: 128 DAİRE, 12 İŞ YERİ, 3 FABRİKA SU BASKININDAN ETKİLENDİ

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt'ta incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

İSTANBUL DHA - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt'ta incelemelerinin ardından açıklama yaptı. Yerlikaya "Su ana kadar ki tespitlerde128 daire 12 iş yeri 3 fabrika maalesef su baskınından olumsuz etkilenmiş bulunmakta. Şükürler olsun ki bir can kaybımız yok"dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta sel felaketi yaşanan Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde incelemelerde bulundu. AFAD İl Başkanı ve bölgede çalışan personellerden bilgi alan Yerlikaya, basın açıklaması yaptı.

Yerlikaya, "Bayramın birinci gününde Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz, AFAD İl Başkanlığımız ve valilik olarak hep birlikte günün ilk saatlerinden itibaren devam edecek gök gürültülü sağanak yağış ikazlarımızı yapmıştık. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarmış, tedbirli olmaları noktasında hatırlatmalarımızı her zaman olduğu gibi yaptık. Bugün saat 01: 00 sularında şehrimizde şiddetli yağışla birlikte pek çok yerde su baskınları noktasında ihbarlar geldi. Bunların her biri 112 merkezimizde değerlendirildi. Bu rakamlar 2 saatte bir bizlere veriliyor. Saat saat 12: 00 itibari ile su baskınları noktasında gelen ihbarların sayısı 797'dur. Bu ihbarların 266'sı Esenyurt ilçemizden yapıldı. Esenyurt ilçemizdeyiz. Pınar mahallemiz ve Yeşilkent mahallemizin kesiştiği noktada, Haramidere'nin geçtiği bölgelerde gece saat 01: 00 noktasında yağışlarla birlikte maalesef su baskınları yaşanmıştır. Az önce söylemiştim 266 su baskını ihbarını alan bütün arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle çok hızlı hareket ederek burada oturan vatandaşlarımızı ikaz etti. Su ana kadar ki tespitlerde128 daire 12 iş yeri üç fabrika maalesef su baskınından olumsuz etkilenmiş bulunmakta. Şükürler olsun ki bir can kaybımız yok. 128 daireden şu ana kadar 70 civarında tahliyeleri edildi. Bu akşama kadar inşallah su basan dairelerin, işyerlerinin su tahliyelerini gerçekleştireceğiz. İçlerinin temizlenmesi, sokaklarımızın çamurdan temizlenmesi birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Bu akşam olmadan bütün hasar tespit çalışmamız tamamlayacağız. Bakanımızın da talimatıyla vatandaşlarımıza 5'er bin, iş yeri olan vatandaşlarımıza 10'ar bin lira yardım koordine edildi. Onları da vatandaşlarımıza ulaşacağız. Sizler aracılığıyla hem şehirlerimize, hassasiyetle yaklaşmalarını özellikle rica ediyorum. Bugün saat 22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarısı henüz geçmiş değil devam ediyor." diye konuştu.

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Sultangazi'de su baskını nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gördü Sultangazi'de su baskını nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gördü İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Yağış Uyarısı: 'Saat 22.00'ye Kadar Risk Sürüyor' İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Yağış Uyarısı: 'Saat 22.00'ye Kadar Risk Sürüyor'
Kaynak: DHA

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