Vali Yerlikaya: "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" - Son Dakika

Vali Yerlikaya: "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, milletimizin 15 Temmuz gecesinde tarihi bir destan yazdığını belirterek, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, milletimizin 15 Temmuz gecesinde tarihi bir destan yazdığını belirterek, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "15 Temmuz'da FETÖ hainlerine karşı en değerli varlığını; canını ortaya koyarak karşı duranlara selam olsun Devletimize; ay yıldızlı bayrağımıza, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler, her daim karşılarında dimdik aziz milletimizi bulacaklar. #15TemmuzuUnutmayacağız" ifadeleriyle bir video paylaşan Vali Yerlikaya, "15 Temmuz 2016 gecesi Aziz Milletimiz, yüreğindeki vatan aşkı, iman gücü ve hakkın yardımıyla başka hiçbir coğrafyada, hiçbir topluluğa nasip olmayacak, tarihi bir destan yazdı. Kahraman ordumuza sızan, bir avuç FETÖ'cü hainin başlattığı darbe girişimine karşı; 7'den 70'e, Kadını erkeği, yaşlısı genciyle tek yürek oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten, tarihi çağrısına uyarak, vatan aşkıyla meydanlara akın etti. Vatanı, ay yıldızlı bayrağı ve inancı uğruna en değerli varlığını, canını ortaya koyarak, milli iradesine, demokrasi ve hürriyetine el uzatmak isteyen, hain FETÖ terör örgütüne geçit vermedi" ifadelerini kullandı.


Devletimize, ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenlerin, karşılarında her daim, güçlü, Türk milletini bulacaklarını belirten Vali Yerlikaya, "Yeter ki bizler; kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi, geleceğimize ilişkin ümit, inanç ve heyecanımızı, diri tutalım" dedi.


Vali Yerlikaya, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, başta cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Kahraman silah arkadaşlarını, 15 Temmuz ve bütün aziz şehitlerimizi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, makamları ali olsun. Şanlı gazilerimize, bir kez daha, şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız" unutturmayacağız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya: '15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız' - Son Dakika

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