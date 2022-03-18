VALİ YERLİKAYA: 17.30'DAN İTİBAREN MOTOSİKLETLİLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEYECEKTİR - Son Dakika
Üye Girişi

VALİ YERLİKAYA: 17.30'DAN İTİBAREN MOTOSİKLETLİLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEYECEKTİR

18.03.2022 15:31
VALİ YERLİKAYA: 17.30'DAN İTİBAREN MOTOSİKLETLİLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEYECEKTİR

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 18.00-00.00 saatleri arası kuvvetli kar sağanakları beklendiğini, 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 18.00-00.00 saatleri arası kuvvetli kar sağanakları beklendiğini, 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ile ilgili sosyal medya hesabından son durum hakkında açıklama yaptı. Alınan önlem ve tedbirleri açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımlarında, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Kıymetli İstanbullular, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.


YORUMLAR
500
İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak İstanbul'da motokurye ve scooter'a kar yasağı İstanbul'da motokurye ve scooter'a kar yasağı

Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA: 17.30'DAN İTİBAREN MOTOSİKLETLİLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEYECEKTİR - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:07:20. #1.11#
SON DAKİKA: VALİ YERLİKAYA: 17.30'DAN İTİBAREN MOTOSİKLETLİLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEYECEKTİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement