Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti.

"3 KARDEŞ KÖPRÜMÜZÜN SELAMLARINI GÖTÜRDÜM"

Motosiklet tutkunu Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah" notuyla paylaştı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'YLE ROTA DEĞİŞTİ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının yeni gözdesi oldu. Esenler ve Harem otogarları Çanakkale ve etrafındaki şehirlerin yanı sıra Ege Bölgesi'ndeki şehirlere gidecek yolcuların '1915 Çanakkale'den geçiyor mu?' sorusunu sıkça yönelttiği öğrenildi.

TATİL BÖLGELERİ İÇİN YOĞUNLUK BEKLENİYOR

1915 Çanakkale Köprüsü güzergâhını ilgilendiren Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Muğla, Balıkesir, Kütahya, Isparta, Aydın, Denizli, Manisa, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yoğun olarak kullanıyor. Bu şehirlerin yanında, Marmara ve Ege bölgesinde bulunan Ayvalık, Cunda, Bozcaada, Gökçeada, Edremit, Erdek, Akçay, Burhaniye gibi tatil yerlerinin sıklıkla kullanılması bekleniyor. Çeşme, Kaş, Bodrum, Şirince, Fethiye, Efes Antik Kenti gibi popüler tatil yerlerine gidişte de köprü kullanılıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre özellikle yaz aylarında yurt içi turizmindeki hareketlenmeye bağlı olarak, bu tatil yerlerine yönelik araç yoğunluğunun artması bekleniyor.

TESİSLERDE %20 ARTIŞ

Öte yandan köprünün güzergahı üzerinde bulunan dinlenme tesisi, restoran ve marketlerin de yüzü güldü. İstanbul-Çanakkale arasında bulunan yoldaki Tekirdağ da dahil olmak üzere esnafın müşteri sayısı yüzde 20 arttı. Güzergah üzerindeki işletmeciler köprü için, "Açılıştan sonra işlerimizde artış var. Şu an etkisi az olmakla birlikte esas faydasını tatilin olduğu yaz aylarında hissedeceğiz" yorumunda bulundu.