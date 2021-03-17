VALİ YERLİKAYA:  1999 DEPREMİNDEN SONRA 722 OKULUMUZ GÜÇLENDİRİLDİ; 344 OKULUMUZ YIKILDI YENİDEN YAPILDI - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA:  1999 DEPREMİNDEN SONRA 722 OKULUMUZ GÜÇLENDİRİLDİ; 344 OKULUMUZ YIKILDI YENİDEN YAPILDI

17.03.2021 16:52
VALİ YERLİKAYA:  1999 DEPREMİNDEN SONRA 722 OKULUMUZ GÜÇLENDİRİLDİ; 344 OKULUMUZ YIKILDI YENİDEN YAPILDI, System.String[]

Çanakkale şehidi Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı Sancaktepe ilçesinde yapımı tamamlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi.

Çanakkale şehidi Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı Sancaktepe ilçesinde yapımı tamamlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Lisenin açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "1999 depremi ve öncesindeki 1322 okuldan 722 okulumuz güçlendirildi, 344 okulumuz yıkıldı yeniden yapıldı. Kalan 86 okulumuzu da 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız inşallah. Bu güzel okul bu şekilde Sancaktepe ilçemize 52 buçuk milyon liraya mal oldu." dedi.

Çanakkale Şehidi Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı Sancaktepe'de bir liseye verildi. Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için açılış töreni gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın torunu Hüsnü Uras da katıldı. Programda lisenin müzik öğretmenleri bağlama eşliğinde Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

"KALAN 86 OKULUMUZU 2023 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Daha önce burada da bir okul vardı. Ama 1999 depreminden sonra o zamanki o depremin bizlerdeki bırakmış olduğu izler, o tecrübe, aynı sıkıntısının bir daha yaşanmaması için 2006'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kurduğu mega kentte 1999 ve öncesindeki kaç tane okul varsa ki sayısını da söyleyeyim 1322. Bunların her birine yine 2006 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizzat talimatlarıyla kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, Valiliğimizin koordinasyonuyla tek tek bütün okullara gidildi. Zeminlerine, binaların dayanıklılığına bakıldı ve ne yaptık biliyor musunuz? 722 okulumuz güçlendirildi, kullanılıyor. 344 okulumuz yıkıldı, yeniden yapıldı. Tıpkı bu okul gibi. Bu güzel okul bu şekilde Sancaktepe ilçemize 52 buçuk milyon TL'ye mal oldu. Peki o 1322 okuldan geriye ne kaldı? İlk defa buradan söylüyorum. 86 tane okulumuz kaldı. O 86 okulumuzu da inşallah biz 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız. Böylece 1999'dan önceki bütün okullarımız deprem dayanımı ile ilgili hiçbir de çekilmeden kesintisiz hizmet verecek" dedi.

"LİSEMİZ ÇANAKKALE ŞEHİDİMİZ YÜZBAŞI YUSUF KENAN'IN ADIYLA ŞEREFLENDİ"Lisenin tamamlanma sürecinde görev alan herkese teşekkür eden Vali Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;"Sancaktepe ilçemizde yapımı yeni tamamlanan, 1500 öğrencimizin eğitim göreceği,  44 derslik ve 26 atölye kapasiteli "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz," Çanakkale Şehidimiz Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adıyla şereflendi. Ne mutlu. Bir mezarı dahi olmayan, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı, ilelebet, artık bu okulumuzla birlikte yaşayacak. Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı, Sancaktepe ilçemize de okulumuza da çok yakıştı. Okulumuzun girişini gördünüz. Sanki bir okulu değil de adeta, özel bir müzeyi geziyor hissine kapıldınız, değil mi. Balmumu heykeller, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın cephedeyken eşi Zehra Hanım'a gönderdiği o asırlık mektuplar, siyah beyaz fotoğraflar ve o ince ince düşünülen detaylar. Bu güzel okulumuzun gerek yapımında gerekse Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın okulumuza adının verilmesi sürecinde emeği geçen ve canla başla çalışan herkese ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum."

"AZİZ HATIRALARI ASLA UNUTULMAYACAK"

Vali Yerlikaya, "Yüzbaşı Yusuf Kenan, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le de dönem arkadaşıydı. Her ikisi de aynı yıl, 1902'de Harbiye'den mezun olmuştu. Yusuf Kenan, hayatını cepheden cepheye koşarak geçiren kahraman askerlerimizden biriydi. Trablus'un kızgın çöllerinde de savaşmış, Balkan harbinin o büyük acılarına şahit olmuştu. 1909 yılında Zehra Hanımla evlenmişti. İlk çocuğunun doğum haberini bile yine cephedeyken almıştı. İhsan adını verdiği oğlunun doğumunda bulunamamıştı. Tıpkı, birkaç aylıkken öldüğünde cenazesinde bulunamadığı gibi. Ama Allah daha sonra onlara iki kız çocuğu bahşetti. Rüçhan ile Müjgan. Biliyor musunuz şu an aramızda kim var? Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın torunu, rahmetli Rüçhan annemizin oğlu Hüsnü Ağabeyimiz var. Ona da en kalbi duygularımla hoş geldiniz demek istiyorum. Hüsnü Ağabey, böyle bir dedenin torunu olduğunuz için, Ne kadar gurur duysanız azdır. Sizler bize hem Yusuf Kenan'ın hem de Zehra annemizin emanetlerisiniz. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu topraklar için, gözünü kırpmadan şehit olan Mehmetçiklerimiz. Çanakkale Şehitlerimiz. ve en nihayet Yüzbaşı Yusuf Kenan. Sizlerin aziz hatıraları asla unutulmayacak. Rabbim hepinizden razı olsun. Mekanlarınız cennet olsun. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Yusuf Kenan, Sancaktepe, Çanakkale, Yüzbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA:  1999 DEPREMİNDEN SONRA 722 OKULUMUZ GÜÇLENDİRİLDİ; 344 OKULUMUZ YIKILDI YENİDEN YAPILDI - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: VALİ YERLİKAYA:  1999 DEPREMİNDEN SONRA 722 OKULUMUZ GÜÇLENDİRİLDİ; 344 OKULUMUZ YIKILDI YENİDEN YAPILDI - Son Dakika
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