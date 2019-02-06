Vali Yerlikaya;"2 Kişi Öldü 6 Kişi Yaralı Kurtarıldı"

Vali Yerlikaya;"2 kişi öldü 6 kişi yaralı kurtarıldı" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Kartal'da çöken binaya ilişkin açıklamaİSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Vali Yerlikaya;"2 kişi öldü 6 kişi yaralı kurtarıldı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Kartal'da çöken binaya ilişkin açıklama



İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada Vali Yerlikaya, olayda iki kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralı olarak enkazdan kurtarıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kartal'da çöken binaya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Vali Yerlikaya, açıklamasında iki kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin ise enkazdan yaralı kurtarıldığını duyurdu. Ayrıca Yerlikaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının da olayla ilgili adli tahkikat başlattığını açıkladı. Açıklamaya göre çöken binaya komşu olan iki binanın da sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yerlikaya, binada 14 dairede 43 vatandaşın ikamet ettiğini ve olaydan haber alındıktan hemen sonra valiliğin kriz merkezi oluşturarak çalışmalara başladığını da belirtti. Vali Yerlikaya, ayrıca Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda personel, arama köpekleri, özel arama kurtarma araçları, ve özel aydınlatma araçları, Kızılay'dan iaşe araçları ve ambulanslar ile iş makinaları da katıldığını da açıkladı.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada yaralı vatandaşların tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca Vali Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajlarını iletirken, yaralı vatandaşlar için de acil şifalar diledi. Vali Yerlikaya açıklamanın sonunda, " Dualarımız göçük altında kalan vatandaşların bir an önce kurtarılmalarıdır" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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