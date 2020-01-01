Vali yerlikaya, 2019'un son bebeği, yeni yılın ilk bebeğine altın taktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali yerlikaya, 2019'un son bebeği, yeni yılın ilk bebeğine altın taktı - Son Dakika

Vali yerlikaya, 2019'un son bebeği, yeni yılın ilk bebeğine altın taktı

6 saat önce

İSTANBULDHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2019'un son bebeği ile yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

İSTANBULDHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2019'un son bebeği ile yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Vali Yerlikaya her iki bebeğe de altın taktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi, yeni yılın ilk saatlerine yakın bir zamanda Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, 2019'un son doğan bebeği ile yeni yılın ilk dünyaya gelen bebeğini ziyaret etti. Vali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında kendisine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da eşlik etti. Vali Yerlikaya, önce 2019'un son bebeği olan Asel Lina'yı ziyaret edip ailesini tebrik etti Yerlikya bebeğe altın taktı. Yerlikaya, daha sonra 2020'nin ilk bebeği olarak dünyaya gelen Barkın Araf'ı ziyaret etti. Aileye tebriklerini ileten Yerlikaya, bebeğe altın taktı. Vali Yerlikaya, hastane personelinin de yeni yılını kutlayarak, onlara çiçek verdi. Vali Yerlikaya'nın hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ettiği öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yeni yıl ülkemiz için, şehrimiz için, tüm insanlık için barış sağlık, huzur getirsin dedi.

Vali yerlikaya, 2019'un son bebeği, yeni yılın ilk bebeğine altın taktı

Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:15 Kaynak: DHA
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