VALİ YERLİKAYA: 2019 YILINDA BAŞKA İLE KAYITLI OLAN 97 BİN 255 SURİYELİ İSTANBUL'DAN AYRILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel VALİ YERLİKAYA: 2019 YILINDA BAŞKA İLE KAYITLI OLAN 97 BİN 255 SURİYELİ İSTANBUL'DAN AYRILDI - Son Dakika

VALİ YERLİKAYA: 2019 YILINDA BAŞKA İLE KAYITLI OLAN 97 BİN 255 SURİYELİ İSTANBUL'DAN AYRILDI

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 97 bin 255 başka ile kayıtlı olan Suriyelinin İstanbul'dan ayrıldığını açıkladı.

VALİ YERLİKAYA: 2019 YILINDA BAŞKA İLE KAYITLI OLAN 97 BİN 255 SURİYELİ İSTANBUL'DAN AYRILDI, System.String[]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 97 bin 255 başka ile kayıtlı olan Suriyelinin İstanbul'dan ayrıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2019 yılında düzensiz göç ile mücadele rakamlarını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaştığı son 4 yıla ait istatistiklerin de yer aldığı veriler ise şöyle:

"İstanbul'da 2019 yılında;  Geçici Koruma Statüsündeki Suriye'li sayısı 78.243 kişi azaldı.  Ayrıca, 97.255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı. 118.432 Düzensiz Göçmen yakalandı, 37.582'si sınır dışı edildi. 'Düzensiz Göç' ile mücadelemiz devam edecek."

Görüntü Dökümü:

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-İstatistiklarin yer aldığı paylaşılan video


- İstanbul
İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:57 Kaynak: DHA
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