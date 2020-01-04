Vali yerlikaya 2019 yılında başka ile kayıtlı olan 97 bin 255 suriyeli istanbul'dan ayrıldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali yerlikaya 2019 yılında başka ile kayıtlı olan 97 bin 255 suriyeli istanbul'dan ayrıldı. - Son Dakika

Vali yerlikaya 2019 yılında başka ile kayıtlı olan 97 bin 255 suriyeli istanbul'dan ayrıldı.

7 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 97 bin 255 başka ile kayıtlı olan Suriyelinin İstanbul'dan ayrıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da 118 bin 432 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 97 bin 255 başka ile kayıtlı olan Suriyelinin İstanbul'dan ayrıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2019 yılında düzensiz göç ile mücadele rakamlarını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaştığı son 4 yıla ait istatistiklerin de yer aldığı veriler ise şöyle:

"İstanbul'da 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriye'li sayısı 78.243 kişi azaldı. Ayrıca, 97.255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı. 118.432 Düzensiz Göçmen yakalandı, 37.582'si sınır dışı edildi. 'Düzensiz Göç' ile mücadelemiz devam edecek."

Vali yerlikaya 2019 yılında başka ile kayıtlı olan 97 bin 255 suriyeli istanbul'dan ayrıldı.

İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Genç oyuncu Berker Güven "Ölümü kabul ediyorum" paylaşımıyla korkuttu Oyuncu Akın Akınözü, sevgilisiyle uçakta öpüşürken görüntülendi Vicdanının sesini dinleyen hırsız! Çaldığı tekerlekli sandalyeyi geri getirdi

Son Dakika Haberleri
18:21 Sivasspor, devre arası kampında ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
18:14 Çekya'da camiye ırkçı saldırı - Son Dakika
18:11 Beykoz'un tarım varlığı 'Beykoz Tarım Çalıştayı'nda ele alındı - Son Dakika
18:10 Bakanlardan Sarıkamış'ta telesiyej tesisleri açılışı - Son Dakika
18:08 Salda Gölü manzaralı Kayak Merkezinde sezon açıldı - Son Dakika
17:47 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 18:23:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali yerlikaya 2019 yılında başka ile kayıtlı olan 97 bin 255 suriyeli istanbul'dan ayrıldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]