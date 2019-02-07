Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya: 4 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

Vali Yerlikaya: 4 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

32 dakika önce

Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 4 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığını açıkladı.

Vali Yerlikaya: 4 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı, System.String[]
Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 4 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığını açıkladı.

Vali Yerlikaya, "Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19.15 itibariyle maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımız 10'a ulaştı" dedi.

Vali Ali Yerlikaya, enkazdan kurtarılan 13 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:40 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Kartal, Güncel
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